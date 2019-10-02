"Новая газета" нашла данные о проникновении чеченского спецназа в Норвегию

02 октября 2019, 17:13

Публикации спецназовцев так называемого "Летучего отряда Кадырова" в соцсетях говорят о том, что они с 2016 года выполняют профессиональные задачи на Шпицбергене.

"Новая газета" представило скриншоты публикаций чеченских спецназовцев, которые называют себя "Летучим отрядом Кадырова". "На Шпицбергене бойцы бывали явно неоднократно, с оружием в руках — и не скрывают этого", - констатировала Татьяна Брицкая в материале "По работе ездили", опубликованном сегодня "Новой газетой".

Так, на фото пользователя Instagram akhaev_07_95, сделанном в 2018 году, он стоит в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny на фоне авиазаправщика с надписью Svalbard lufthavn (аэропорт Шпицбергена). Геотег подтверждает, что фото сделано на Шпицбергене, то есть на территории Норвегии. На другом фото, размещенном 20 января 2019 года, тот же человек запечатлен в обмундировании и с автоматом в руках. Геотег указывает на то, что фото сделано в Лонгъире - столице Шпицбергена.

При этом пользователь akhaev_07_95 неоднократно публиковал фото с хештегом @ruspetsnaz - Российского университета спецназа, который расположен в Гудермесе и патронируется лично главой Чечни Рамзаном Кадыровым, отметило издание.

"В апреле 2016 года группа сотрудников полка УВО войск Национальной гвардии РФ "Летучий отряд" <...> провела уникальные тактико-специальные учения в Арктике", - говорится на сайте Российского университета спецназа. О высадке в Норвегии там не сообщается.

Шпицберген является демилитаризованной зоной, и провезти туда оружие законным путем невозможно, отмечается в публикации "Новой газеты". Кроме того, чеченский спецназ входит в структуру Росгвардии, сотрудникам которой запрещено посещать страны НАТО - а, значит, и норвежский Шпицберген - даже в туристических целях.

Ранее, 27 сентября, норвежское издание AldriMer со ссылкой на четыре источника сообщило о присутствии российских спецподразделений на Шпицбергене. Переодевшись в гражданскую одежду, спецназовцы высаживались и на материковую часть Норвегии с целью разведки, заявило издание. Посольство России в Норвегии назвало эту информацию "фейком". "Не можем характеризовать ее иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства в тот же день, 27 сентября.

К 17.13 2 октября на сайтах МИД России, Нацгвардии и Российского университета спецназа не появилось комментариев относительно публикации "Новой газеты".