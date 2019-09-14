Версия гибели десантника в Чечне поставлена под сомнение

14 сентября 2019, 15:49

Имя десантника Михаила Безельта, который, по официальным данным, подорвался на мине в Чечне, появилось в списке погибших на Донбассе. В целом версия о гибели контрактника на учениях выглядит правдоподобной, но странно, что район учений не был проверен саперами, указали опрошенные "Кавказским узлом" силовики.

Как писал "Кавказский узел", военная комендатура Чечни сообщила о гибели 21 августа десантника, подорвавшегося на мине во время учений. Погибший - житель Екатеринбурга Михаил Безельт, он служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове, сообщила его супруга.

Взрывом ефрейтору Михаилу Безельту оторвало ноги, уточнили в военной комендатуре Чечни. "Группа военнослужащих спецподразделения, в числе которых был находившийся в служебной командировке в республике гвардии ефрейтор Михаил Безельт, проводила разведывательно-поисковые мероприятия в горно-лесистой местности Ачхой-Мартановского района. Разведчик-пулеметчик Безельт подорвался на взрывном устройстве и получил тяжелые ранения. У него были оторваны нижние конечности, осколки попали в живот и руку. Раненный на вертолете был доставлен в военный госпиталь, однако скончался от большой кровопотери и болевого шока. Других пострадавших среди военнослужащих не было", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель комендатуры.

Имя Михаила Безельта 1997 года рождения значится в списке из 35 ополченцев, погибших в августе на Донбассе. Днем смерти Безельта указано 21 августа что совпадает с данными военной комендатуры Чечни. Этот список, в частности, был опубликован в сообществе "Сводки от ополчения Новороссии" 2 сентября.

В течение суток 21 августа российские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины, в частности, применив гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, утверждается в сообщении на странице пресс-центра украинской Операции Объединенных сил в соцсети Facebook (перевод с украинского - "Кавказского узла"). Военнослужащие 76-й псковской дивизии ВДВ участвовали в боях на востоке Украины, говорится в статье "Новой газеты" "Я на смерть посмотрел, мне на всю жизнь хватило", опубликованной 8 мая.

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В самой по себе командировке десантников в Чечню в мирное время нет ничего удивительного, считает кандидат юридических наук, бывший полковник полиции Амир Колов. "Это вполне возможно. Сейчас много частей, состоящих из контрактников, и их часто отправляют на учения, тренировки, командировки в разные республики Северного Кавказа. Их отправляют не только в неспокойное время, но и в мирное время. Там же хорошие условия для тренировок. Все условия, приближенные к реальным условиям ведения боевых действий", - сказал Колов корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что часто подобные командировки контрактников-десантников являются военной тайной, и министерство обороны не всегда публично сообщает о них. "Поэтому мы не всегда знаем, что они здесь проводят тренировки. Эта информация часто бывает закрытой. Но, я думаю, и раньше подобные командировки организовывались в республиках СКФО", - подчеркнул он.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров назвал убедительной версия о командировке контрактников-десантников в Чечню в мирное время. "Точно ответить на вопрос, все ли было так, как говорится в официальном сообщении, сложно, но озвученная версия звучит правдоподобно. Если есть спецподразделения ВДВ, которые отрабатывают горно-лесистую местность, то, естественно, они могут быть в командировке в республике, где есть такая местность. Кроме того, эти районы республик Северного Кавказа – один из лучших районов для таких тренировок, для получения полного понимания, что такое горы и леса. Поэтому ничего сомнительного в официальном сообщении я не вижу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Гончаров.

По его словам, сейчас на Северном Кавказе спокойно, и вряд ли военнослужащие были отправлены в Чечню для решения каких-то боевых задач. "Сейчас нет никакого смысла выдвигать туда какие-то спецотряды для выполнения каких-то действий. Если Минобороны считает необходимым отправить подразделение ВДВ на тренировки в Чечню, в этом ничего удивительного нет. Наши подразделения тоже проводили такие учения в горной местности. В последние годы наверняка были такие тренировки в Чечне", - отметил он.

Командировать в Чечню группу десантников для решения боевых задач бессмысленно, полагает бывший силовик, житель Чечни Адам. "Я сам в начале 2000-х служил в подразделении спецназа. Тогда, действительно, здесь было много командированных силовиков, действовали различные подразделения Минобороны, внутренние войска, ОМОН, СОБР и так далее. Но это был период активных боевых действий, когда здесь целые отряды и небольшие группы боевиков действовали. А сейчас какой смысл командировать сюда группу десантников или спецназовцев ВДВ? Не то что отрядов, даже мелких групп боевиков у нас уже давно нет", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

С этим согласен и другой бывший силовик, Муртаз. "В республике стоит целая дивизия Минобороны, плюс бригада Росгвардии, не считая местных полков полиции и так далее. При таком количестве силовиков не имеет смысла бросать сюда еще и десантников, наши и сами без труда справятся с любыми боевиками, и разведку местности, и все прочее гораздо лучше проведут, чем какие-то командированные или кто там еще", - указал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Военные не должны были идти по местности, не осмотренной саперами, указал сотрудник одного из подразделений Росгвардии в республике Ильяс. "На любой операции, поисковых и прочих мероприятиях в обязательном порядке присутствуют саперы. Саперы идут впереди и проверяют местность на наличие мин и фугасов, остальная группа движется за ними следом и обеспечивает им прикрытие. Если кто-то подорвался и погиб, значит, недосмотрел сапер и недоработал командир", - сказал силовик корреспонденту "Кавказского узла".