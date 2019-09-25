Тюремный коридор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

25 сентября 2019, 19:08

Проверка жалоб убийц Немцова и Ахмедилова началась на фоне споров в соцсетях

Пользователи соцсетей поспорили о том, заслуживают ли осужденные за убийство Бориса Немцова и дагестанского журналиста Абдулмалика Ахмедилова жесткого обращения. Карельское управление службы исполнения наказаний начало проверку информации об избиениях и пытках, на которые пожаловались заключенные из Чечни и Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в совместном материале "Медиазоны" и телеканала "Настоящее Время" "Я висел, как окорочок", опубликованном 24 сентября, со слов заключенных одной из колоний в Карелии говорилось об избиениях, вымогательстве и издевательствах за приверженность исламу. О нарушении своих прав, в частности, заявили осужденный по обвинению в убийстве дагестанского журналиста Абдулмалика Ахмедилова Мурад Шуайбов, бывший депутат дагестанского парламента Дагестана Магомед Магомедов и осужденный за убийство Бориса Немцова житель Чечни Анзор Губашев.

Управление ФСИН по Карелии пообещало проверить достоверность жалоб заключенных. "В настоящее время в УФСИН России по Республике Карелия проводится проверка по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Жалобы заключенных вызвали дискуссию в соцсетях

Публикации "Губернiи Daily", "Медиазоны" и "Настоящего времени" в соцсетях вызвали широкое обсуждение проблемы издевательств над заключенными в карельской колонии. Заявления заключенных не встретили в соцсетях однозначного осуждения действий сотрудников колонии. "Страшно от комментов. Люди спорят, кого из заключенных можно истязать, а кого нет. Иванова можно пытать, потому что он много чего натворил, а Петрова пытать нельзя, потому как сидит за пустяки", - резюмировала Светлана Сорокина дискуссию, развернувшуюся в группе издания "Губернiя Daily" в соцсети "ВКонтакте".

Скриншот комментария из обсуждения информации об издевательствах в карельской колонии, https://vk.com/guberniadaily?w=wall-31079309_1291937"Заключенные и так несут наказание. Никто не вправе их пытать, убивать, вымогать. Надеюсь, все, кто к этому причастен, понесут заслуженное наказание", - написала Полина Новикова.

Часть комментаторов этой публикации скептически отнеслась к правдивости жалоб заключенных. "Не увидела ни одного доказательства в тексте, кроме показаний самих заключенных", - написала Дина Цегельницкая.

Бывшему депутату Магомеду Магомедову припомнили статьи о мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег, по которым он был осужден. "А на честно заработанные деньги он теперь, находясь в колонии, банкует?" - написала Елена Макарова.

Анзор Губашев в 2017 году был осужден на 16 лет, вместе с ним виновными в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова были признаны еще четверо уроженцев Чечни. На "Кавказском узле" опубликована статья "Чеченский след в убийстве Немцова". Бывший депутат Народного собрания  Дагестана также был приговорен к 16 годам колонии, суд признал его создателем преступного сообщества.

Всего по состоянию на 19.00 мск 25 сентября публикация на странице "Губернiя Daily" собрала более 12 тысяч просмотров и 55 комментариев.

Публикацию на странице "Настоящего времени" в Facebook по состоянию на 19.00 мск 25 сентября поделились 173 раза, "лайки" поставили 361 пользователь. В комментариях, которых набралось 74, также развернулась дискуссия о допустимости нарушения прав осужденных по тяжким статьям. "Чувак сидит за убийства! Пусть обо всем этом он расскажет родственникам убитых!" - написал Константин Шевченко. "У нас весь ГУЛАГ сидел "по делу". Что, не слыхали?" - ответила ему Ирина Дембо.

Скриншот комментария из обсуждения информации об издевательствах в карельской колонии, https://www.facebook.com/mediazzzona/posts/2415720618465392Многие комментаторы выразили мнение, что издевательства над заключенными характерны для российской пенитенциарной системы в целом. "Много таких зон в России", - написал пользователь Н.А. 

Вице-президент Чеченского регионального благотворительного фонда "ГАЛАНЧОЖ" Асет Мальсагова сообщила, что лично знакома с ситуацией в колонии, о которой идет речь. "Сколько раз я обивала пороги этого (исправительного учреждения). <...> Каждую свою поездку вспоминаю с ужасом. То, что там творили над осужденными, не укладывается в голове, мозг отказывается это переварить... Даже годы спустя, вспоминая про эти поездки, мне просто неохота жить... Это действительно жуткий ужас", - написала она в комментариях к публикации материала на странице "Медиазоны" в Facebook. По состоянию на 19.00 мск 25 сентября публикацией "Медиазоны" поделились 193 раза, она собрала 299 лайков и 25 комментариев.

Примечание:

"Саид Амиров и Расул Кудаев пожаловались на отсутствие лечения в колонии", "ЕСПЧ назначил полмиллиона евро компенсаций родным пропавших в Чечне и Ингушетии", "Велитов рассказал о состоянии здоровья после тюремного срока".

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