Показания силовика вызвали сомнения на суде по делу Вагабова

20 сентября 2019, 15:39

Свидетель обвинения Магомед Исаев, рассказывая в суде об обстоятельствах задержания жителя села Губден Магомедамина Вагабова, затруднился уточнить детали. Новые показания силовика противоречат данным ранее, обратили внимание обвинитель и судья. Сам Вагабов и его защита опровергли версию свидетеля.

Как писал "Кавказский узел", житель селения Губден Магомедамин Вагабов, отец которого приходится троюродным братом убитому в 2010 году лидеру губденских боевиков Магомедали Вагабову, был задержан 12 января 2018 года по подозрению в хранении гранаты и патронов. По версии его отца и представителя защиты, перед задержанием Магомедамина похитили, а свою вину он признал после пыток. Причиной преследования Магомедамина его отец Хабиб Вагабов назвал свой конфликт с силовиком. На заседании 16 сентября Вагабов заявил, что в протоколе его первого допроса есть выдуманные данные, а также указал, что не узнает свои подписи на протоколах допросов и опознания в ходе предварительного следствия. 17 сентября один из ключевых свидетелей Абубакар Магомедов на суде отказался от своих показаний, данных следствию. По его словам, он подписал уже готовый протокол.

Магомедамин Вагабов обвиняется в незаконном обороте боеприпасов, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 222 УК РФ), участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и финансировании терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Дело рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

18 сентября на процессе по делу Вагабова в Северо-Кавказском окружном военном суде посредством видеоконференцсвязи из Махачкалинского гарнизонного военного суда был допрошен свидетель обвинения, 31-летний уроженец Дагестана Магомед Исаев. Свидетель работает оперуполномоченным в Северо-Кавказском управлении МВД, в 1-ом межрегиональном особом розыскном отделе с дислокацией в Махачкале. Согласно материалам дела, Исаев был в числе оперативников, которые 12 января 2018 года доставили Вагабова в отделение полиции и присутствовали при личном досмотре.

По версии обвинения, вечером 12 января Магомедамин Вагабов находился за рулем своего автомобиля и был остановлен в Махачкале на улице Акушинского при подъезде к Троллейбусному кольцу для проверки документов. Он нервничал и вел себя подозрительно, в связи с чем его доставили в полицию, где при досмотре обнаружили гранату и 28 патронов, утверждает сторона обвинения.

Сам Вагабов заявил, что днем 12 января его похитили неизвестные в масках на окраине Губдена из автомастерской отца. Его привезли в неизвестное помещение, где подвергли пыткам, требуя признаться в причастности к "губденской" вооруженной группировки. В этом же помещении, по словам подсудимого, ему засунули в карманы куртки патроны и гранаты. После пыток Вагабов был сразу доставлен в ближайшее отделение полиции, где подписал протокол допроса с признательными показаниями и где у него изъяли гранату и патроны. История с задержанием Вагабова в районе Троллейбусного кольца является выдумкой, считает защита.

"Губденская" группировка боевиков действовала в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана и считалась самой активной частью вооруженного подполья в республике. Ее лидер Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах) был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года. По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года, когда смертницы, одной из которых была его жена Марьям Шарипова, привели в действие взрывные устройства на двух станциях. Магомеднасыр Вагабов, брат Хабиба Вагабова и дядя Магомедамина Вагабова, был убит в перестрелке с силовиками близ селения Кадыркент Сергокалинского района в августе 2007 года. На примере семьи Вагабовых хорошо видно, как репрессивная машина государства в личных интересах исполнителей ломает жизни десятков тысяч людей, указывал в 2018 году руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла".

Согласно показаниям свидетеля Исаева, в начале 2018 года в их отдел поступила оперативная информация о том, что Магомедали Вагабов связан с "губденской" группировкой боевиков под руководством Удзиева. В январе 2018 года Вагабов собирался ехать в Махачкалу, и оперативники, в числе которых был и Исаев, остановили его для проверки документов в районе Троллейбусного кольца, следует из показаний Исаева.

"Он начал нервничать… Я не помню, кто из сотрудников документы проверял. Решили его в отдел полиции доставить и в райотделе при личном досмотре обнаружили там у него патроны, гранату… Были приглашены понятые, и в присутствии понятых изъяли патроны, гранату", - сказал в начале заседания оперативник.

По его словам, в личной беседе с силовиками Вагабов добровольно и без всякого давления признался в том, что боеприпасы ему оставил Али Удзиев и он хотел избавиться от них, а также в том, что он помогал губденским боевикам, возил их и давал им деньги и одежду. "Конкретно с кем [из боевиков] - не помню, но он говорил, что контакт был", - сообщил свидетель.

Свидетель затруднился вспомнить подробности задержания

Вместе с тем, говорил Исаев неуверенно, с большими задержками, не помнил многие детали произошедшего, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Исаев не смог ответить, в какое время Вагабова задержали, на каких основаниях, кто из силовиков проверял у него документы, откуда появилась информация о его причастности к НВФ, в каком кабинете в полиции происходил личный досмотр, кто из полицейских его проводил и составлял протокол. Также Исаев не смог указать калибр патронов и марку гранаты, изъятых у Вагабова. "На конкретные вопросы я не могу ответить, много времени прошло", - сказал свидетель.

Также Исаев не смог пояснить, что вызвало подозрение у оперативников, после того, как они остановили машину Вагабова и он из нее вышел. "Я лично ничего не увидел подозрительного в Вагабове, другие сотрудники увидели", - заявил он.

Также Исаев не подтвердил, что он лично был свидетелем изъятия гранаты и патронов у Вагабова, и указал, что эти боеприпасы увидел уже лежащими на столе в райотделе. Он отметил, что на досмотре Вагабова присутствовал "частично". "...Подошел, ушел дальше свои дела делать по работе...", - неуверенно проговорил Исаев.

На вопрос судьи, видел ли он, как у Вагабова изъяли гранату и патроны из карманов куртки, Исаев ответил: "Нет, я не видел".

Судья упрекнул Исаева в противоречивых показаниях

Гособвинитель указал на противоречия в показаниях свидетеля в суде и на следствии, и заявил ходатайство об оглашении письменных свидетельских показаний Исаева, данных 6 октября 2018 года.

"По приезду на место (в райотдел - прим.), 13 января 2018 года, примерно в 00 часов 30 минут, мы решили провести личный досмотр гражданина Вагабова, для чего были приглашены с улицы двое гражданских лиц в качестве понятых. В ходе личного досмотра у Вагабова в спортивной куртке синего цвета были обнаружены пачка патронов калибра 5.45 и граната Ф-1. При этом Вагабов на вопрос, откуда эти запрещенные предметы, пояснил, что их оставил односельчанин Удзиев Али. [...] Он решил избавиться от них, но не успел", - зачитал протокол гособвинитель.

Также из письменных показаний следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Вагабов в 2014 году помогал членам НВФ - давал им деньги, одежду и продукты питания. "Также хочу добавить, что Вагабов полностью признался в участии в НВФ и хранении патронов и гранаты", - огласил протокол гособвинитель и спросил у Исаева, его ли это показания и подтверждает ли он их.

"Ну да… Вроде так было… Я сейчас подробно не помню… Да, да", - ответил свидетель. Он уточнил, что об изъятии запрещенных предметов у Вагабова ему сообщили сотрудники правоохранительных органов и ответить точно, видел ли он лично их изъятие, он не может, потому что не помнит. "Я не помню, как это все происходило конкретно", - сказал Исаев.

Судья заявил, что свидетель запутывает присутствующих: говорит сначала одно, затем другое, потом третье. Он спросил у свидетеля, когда тот лучше помнил события с Вагабовым - сейчас в суде или год назад. Однако и на этот свидетель не смог четко ответить.

"Я не знаю, как на этот вопрос ответить… Тогда, наверное, помнил, я не знаю", - сказал оперативник, объяснив свои противоречивые показания стрессом и недосыпанием.

Прокурор Валерий Гамаев спросил у Исаева, какие показания верны - те, которые он зачитал, или те, что даны в суде.

"Этих показаний придерживаюсь я, то, что вы зачитали… Я частично помню эту ситуацию, но конкретно подробностей я не помню по этой ситуации", - ответил Магомед Исаев.

"Все, вопрос исчерпан", - подытожил судья.

Вагабов опроверг показания свидетеля

Защитник Нелли Левшина обратила внимание суда, что из текста протокола допроса свидетеля Исаева не следует, будто Вагабов лично говорил силовикам, что помогал членам НВФ, а в качестве источников указаны результаты оперативно-разыскных мероприятий.

Сам Магомедамин Вагабов, отвечая на вопрос судьи, опроверг показания свидетеля Магомеда Исаева. "Я не согласен с его показаниями, я не был на Троллейбусном кольце Махачкалы", - сказал Вагабов. По его словам, после того, как 12 января 2018 года неизвестные похитили его на окраине села Губден, они привезли его в здание, где его пытали. Позднее он был доставлен в райотдел.

Адвокаты поинтересовались у Исаева, какое расстояние было от того здания до отдела полиции. "От двух до пяти километров, может больше, проехать можно за пять минут... Может, семь", - ответил свидетель, после чего его допрос завершился.

Разрешив ходатайство о вознаграждении адвокатов по назначению и переводчика, суд объявил перерыв в процессе до 1 октября.

"Свидетель дал крайне противоречивые и неуверенные показания, - отметила после заседания адвокат Вагабова по назначению Людмила Негуляева. - Исаев не смог подтвердить факты, указанные в протоколе его допроса. Кроме того, от места остановки Вагабова до райотдела полиции, куда его доставили, не более одного километра".

Негуляева предположила, что "Исаева в полицейском участке не было".

Сторона обвинения отказалась комментировать ход процесса.