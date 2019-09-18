Свидетель по делу Вагабова отказался от своих показаний

18 сентября 2019, 04:36

Абубакар Магомедов, один из ключевых свидетелей по делу жителя села Губден Магомедамина Вагабова, на суде отказался от своих показаний, данных следствию. По его словам, он подписал уже готовый протокол.

Как писал "Кавказский узел", житель селения Губден Магомедамин Вагабов, отец которого приходится троюродным братом убитому в 2010 году лидеру губденских боевиков Магомедали Вагабову, был задержан 12 января 2018 года по подозрению в хранении гранаты и патронов. По версии его отца и представителя защиты, перед задержанием Магомедамина похитили, а свою вину он признал после пыток. Причиной преследования Магомедамина его отец Хабиб Вагабов назвал свой конфликт с силовиком. На заседании 16 сентября Вагабов заявил, что в протоколе его первого допроса есть выдуманные данные, а также указал, что не узнает свои подписи на протоколах допросов и опознания в ходе предварительного следствия.

Магомедамин Вагабов обвиняется в незаконном обороте боеприпасов, совершенном организованной группой (ч.3 ст.222 УК РФ), участии в незаконном вооруженном формировании (ч.2 ст.208 УК РФ) и финансировании терроризма (ч.1 ст.205.1 УК РФ). Дело рассматривается в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

17 сентября посредством видео-конференц-связи из Махачкалинского гарнизонного военного суда был допрошен один из ключевых свидетелей обвинения по делу Магомедамина Вагабова Абубакар Магомедов, передает присутствовавший на заседании суда корреспондент "Кавказского узла".

Магомедов – высокий молодой человек в черной майке и черных джинсах – родился в 1996 году в селении Губден Карабудахкентского района Дагестана, официально нигде не работает. 28 сентября 2015 года Магомедов был осужден по ч.2 ст.208 УК РФ (предусматривающей от 8 до 15 лет лишения свободы), как пособник "губденской бандгруппы" боевиков, но по обстоятельствам, не имеющим отношения к Вагабову. Магомедов пошел на досудебное соглашение со следствием, получил наказание ниже нижнего предела и уже вышел на свободу.

16 сентября гособвинитель Валерий Гамаев огласил протокол допроса Вагабова в качестве подозреваемого от 13 января 2018 года, согласно которому в 2014 году Абубакар Магомедов в местности Ванаши вместе с подсудимым прятал сумки, принадлежащие участникам "губденской бандгруппы", с находившимися в них спальниками и вещами.

Отвечая на вопросы прокурора и защитников, Магомедов рассказал, что, когда он отбывал срок в оренбургской колонии, его перевели в махачкалинское СИЗО-1 в качестве свидетеля по делу Магомедамина Вагабова.

В камеру к Магомедову приходил следователь и показывал бумаги с подписью Вагабова, в которых говорилось об их совместной поездке в Ванаши для камуфлирования сумок боевиков и других событиях. В частности, следователь показывал Магомедову допрос Вагабова в качестве подозреваемого от 13 января 2018 года и видео этого допроса на ноутбуке.

"Я их прочитал (документы за подписью Вагабова) и сказал следователю, что не помню эти события", - рассказал Магомедов. Тем не менее Магомедов подписал протокол своего допроса в качестве свидетеля от 17 июля 2018 года. При этом, по его словам, самого допроса не было, а подписал он уже готовый документ.

"Мне принесли бумаги, что мы накрывали сумки пакетами в Ванашах, что Вагабов это признал. Я подтвердил показания, которые Вагабов дал на меня", - сказал свидетель.

В махачкалинском СИЗО Магомедова содержали в условиях спецблока около полутора месяцев. Спецблок, по словам Магомедова, представлял собой пустую восьмиместную камеру, в которой были запрещены свидания. Он также отметил, что с 8 утра до 22 вечера ему запрещалось спать или лежать, а только ходить или сидеть на лавочке.

На все главные вопросы сторон и суда Абубакар Магомедов ответил одинаково: "Не помню".

В частности, Магомедов не помнил, выезжал ли он вместе с Вагабовым, чтобы прятать сумки боевиков в Ванаши; не помнил, рассказывал ли ему подсудимый о том, что перевозил членов НВФ Удзиева и Алигаджи на своем автомобиле; не помнил, передавал ли Вагабов куртку Хамутаеву и не помнил, предлагал ли его родной брат, участник "губденской бандгруппы" Омар Магомедов, вступить в нее Вагабову.

"Губденская" группировка боевиков действовала в 2010 году в Карабудахкентском районе Дагестана и считалась самой активной частью вооруженного подполья в республике. Ее лидер Магомедали Вагабов (амир Сейфуллах Абу Абдуллах) был убит в Губдене при спецоперации в августе 2010 года. По версии следствия, Вагабов был организатором терактов в московском метро в марте 2010 года, когда смертницы, одной из которых была его жена Марьям Шарипова, привели в действие взрывные устройства на двух станциях. Магомеднасыр Вагабов, брат Хабиба Вагабова и дядя Магомедамина Вагабова, был убит в ходе перестрелки с силовиками вблизи селения Кадыркент Сергокалинского района в августе 2007 года. На примере семьи Вагабовых хорошо видно, как репрессивная машина государства в личных интересах исполнителей ломает жизни десятков тысяч людей, указывал в 2018 году руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов в своем материале для "Кавказского узла".

В ходе заседания Магомедов отказался от своих свидетельских показаний в протоколе от 17 июля 2018 года.

"Я не подтверждаю [сведения, изложенные в протоколе]... Я такого не говорил, что Магомедамин с Омаром встречались", - заявил он и добавил, что говорит правду сейчас, в суде, а не на следствии.

"Я считаю, что дело разваливается. Допросы свидетелей в суде не подтвердили вину Вагабова, они все отказываются от своих показаний", - заявила после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Вагабова Людмила Негуляева. Она отметила, что свидетель подтвердил, что подписал уже готовый протокол.

13 сентября Вагабов сообщил в суде, что оговорил себя, так как к нему было применено насилие.

"Судья выяснял сегодня (17 сентября) личности тех, кто применял насилие, чтобы вынести представление", - прокомментировала озвученную Вагабовым информацию адвокат.