19 сентября 2019, 17:49

Сын Раюдина Юсуфова доставлен в Москву после задержания

Сын бывшего вице-премьера Дагестана Вадим Юсуфов доставлен в Москву. Следствие будет просить о его аресте, сообщили источники в правоохранительных органах.  

Как писал "Кавказский узел", силовики 18 сентября забрали Вадима Юсуфова, который возглавляет отдел в Счетной палате Дагестана, на допрос прямо с работы. По данным источников, его допрашивали по делу о воспрепятствовании правосудию.

О том, что Вадим Юсуфов доставлен в Москву, сегодня сообщили источники в правоохранительных органах, пишет «Черновик». По словам этих источников, в ближайшее время следствие может ходатайствовать о его аресте.

Вадима Юсуфова, как и адвоката Дагира Хасавова, подозревают в принуждении к даче показаний, сообщил источник в силовых структурах Дагестана, на которого ссылается ТАСС.

"После допроса Юсуфова-младшего увезли в Москву. Ожидается, что сегодня ему изберут меру пресечения в рамках уголовного дела о принуждении к даче показаний. Вместе с ним следственные органы увезли и родственника экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова", - сообщил источник.

По его словам, следствие полагает, что Вадим Юсуфов оказывал давление на свидетелей по делу своего отца, как и адвокат Дагир Хасавов.

На сайтах Следственного комитета России и Следственного управления СКР по Дагестану информации о задержании Вадима Юсуфова и отправке его в Москву, по данным на 17.48 мск, нет.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате более 40 миллионов рублей, предусмотренных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство и рассматривается в Москве с 11 июня.

Напомним, 18 сентября Басманный суд Москвы заключил под стражу до 16 ноября обвиняемого в воспрепятствовании правосудию адвоката Дагира Хасавова, который защищает бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Адвокат вину не признает.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Защита Гамидова добилась допроса Рамазана Абдулатипова", "Велитов рассказал о состоянии здоровья после тюремного срока", "Следствие заявило о давлении на свидетелей по делу Гамидова".

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