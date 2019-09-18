Дагир Хасавов. Фото: Пресс-служба следственного комитета РФ https://sledcom.ru/news/item/1390761/

18 сентября 2019, 19:40

Дагир Хасавов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы сегодня заключил под стражу до 16 ноября обвиняемого в воспрепятствовании правосудию адвоката Дагира Хасавова, который защищает бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Хасавов был задержан 17 сентября в Лефортовском райсуде Москвы, где проходит рассмотрение дела Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. Хасавову предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию (статья 294 УК РФ) и принуждению к даче показаний (статья 309 УК РФ). Адвокат  вину не признает, следствие потребовало его ареста.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате более 40 миллионов рублей, предусмотренных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство, и рассматривается в Москве с 11 июня. 

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дагира Хасавова. "Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок ареста Хасавову установлен до 16 ноября, пишет ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь, поскольку Хасавов участвовал в качестве защитника в уголовном деле бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, передает РИА "Новости".

Напомним, сегодня на допрос по делу Хасавова в Махачкале был доставлен сын Раюдина Юсуфова Вадим Юсуфов, сообщили источники в силовых структурах. 

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Защита Гамидова добилась допроса Рамазана Абдулатипова", "Велитов рассказал о состоянии здоровья после тюремного срока", "Следствие заявило о давлении на свидетелей по делу Гамидова".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 сентября 2019, 20:53

  • Суд в Баку смягчил наказание журналисту Рагимову

    Бакинский апелляционный суд сократил срок тюремного заключения главному редактору сайта realliq.info Икраму Рагимову с 5,5 года до 3 лет лишения свободы. Защита не согласна с вердиктом и заявила, что обжалует его.

18 сентября 2019, 19:42

  • Публичные извинения размыли традиции покаяния на Кавказе

    Публичные извинения за малозначительные проступки идут вразрез с кавказскими традициями, которые предписывали горцам каяться перед старейшинами только за серьезную провинность, считают академики Сергей Арутюнов и Владимир Бобровников. Горцы придавали значение не словам извинения, а деятельному раскаянию, отметил исследователь Руслан Гереев.

18 сентября 2019, 19:29

  • Соцопрос выявил парадокс стремления Грузии в НАТО и ностальгии по СССР

    Большинство жителей Грузии поддерживают курс на вступление в Евросоюз и НАТО, при этом 41% негативно оценивает развал Советского Союза, сообщили социологи. Советский период привлекает людей низким уровнем коррумпированности чиновников и лучшей работой судов, а со вступлением в НАТО они связывают обеспечение безопасности страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

18 сентября 2019, 19:20

  • Волгоградские священники поддержали осужденных за участие в митингах

    Шесть священников из Волгоградской области подписали открытое письмо в защиту активистов, арестованных после акции "За честные выборы" в Москве. Священники выступили в поддержку нуждающихся в защите и попечении людей, не вникая в их политические убеждения, считают представители духовенства.

18 сентября 2019, 18:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи