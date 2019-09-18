Дагир Хасавов арестован на два месяца

18 сентября 2019, 19:40

Басманный суд Москвы сегодня заключил под стражу до 16 ноября обвиняемого в воспрепятствовании правосудию адвоката Дагира Хасавова, который защищает бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Хасавов был задержан 17 сентября в Лефортовском райсуде Москвы, где проходит рассмотрение дела Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. Хасавову предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию (статья 294 УК РФ) и принуждению к даче показаний (статья 309 УК РФ). Адвокат вину не признает, следствие потребовало его ареста.

Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Дело о растрате более 40 миллионов рублей, предусмотренных на реконструкцию здания под спецучреждение для содержания лиц без гражданства, по которому проходят Гамидов и Юсуфов, было выделено в отдельное производство, и рассматривается в Москве с 11 июня.

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Дагира Хасавова. "Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Валентина Левашова. Срок ареста Хасавову установлен до 16 ноября, пишет ТАСС.

Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал следователь, поскольку Хасавов участвовал в качестве защитника в уголовном деле бывшего дагестанского премьера Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, передает РИА "Новости".

Напомним, сегодня на допрос по делу Хасавова в Махачкале был доставлен сын Раюдина Юсуфова Вадим Юсуфов, сообщили источники в силовых структурах.

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