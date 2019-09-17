Суд оставил Манвела Григоряна под арестом

17 сентября 2019, 18:22

Ереванский суд отклонил ходатайство об освобождении генерала Манвела Григоряна из-под стражи, несмотря на доводы адвоката об ухудшении здоровья подзащитного.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля и 9 июля суд отказался удовлетворить ходатайства защиты бывшего депутата Народного собрания Армении Манвела Григоряна о его освобождении под залог, несмотря на его жалобы на здоровье. На заседании 18 июня защита указала, что на момент ареста у бывшего депутата было четыре заболевания, а спустя год их стало 33. 31 июля суд в третий раз отказался освободить Манвела Григоряна под залог, сочтя медицинские документы об ухудшении его здоровья недостаточным основанием для смягчения ему меры пресечения.

Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года, будучи руководителем Союза добровольцев "Еркрапа". Он обвинен в незаконном обороте оружия, присвоении 100 миллионов драмов (210 тысяч долларов), уклонении от налогов и растрате на сумму свыше двух миллиардов драмов (4,2 миллиона долларов). При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Манвел Григорян присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

На сегодняшнем заседании Ереванского суда первой инстанции адвокат Левон Багдасарян представил ходатайство об освобождении Манвела Григоряна из-под ареста. Об этом сам адвокат сообщил корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в основе ходатайства было состояние здоровья Манвела Григоряна. "Здоровье моего подзащитного с каждым днем ухудшается", - отметил Багдасарян.

Судья Мнацакан Мартиросян, вернувшись из совещательной комнаты, огласил свое решение, согласно которому Манвел Григорян продолжит оставаться под арестом.

Багдасарян отметил, что на фоне ухудшения состояния здоровья Манвела Григоряна Минздрав бездействует. Адвокат добавил, что несколько месяцев назад министр здравоохранения Арсен Торосян поручил сформировать медкомиссию и провести обследование состояния здоровья Григоряна.

По словам адвоката, Манвела Григоряна обследовали и зафиксировали, что его болезни прогрессируют. После этого Григоряна госпитализировали несколько раз. "У моего подзащитного ноги отказывают, он не может ходить", - добавил Левон Багдасарян.

Адвокат утверждает, что по некоторым эпизодам заключения медкомиссии Григорян подпадает под решение правительства, согласно которому он должен быть освобожден из-под ареста, "но он продолжает оставаться в заключении".