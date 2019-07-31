Суд в третий раз отказался освободить Манвела Григоряна под залог

31 июля 2019, 03:26

Ереванский суд счел медицинские документы об ухудшении состояния здоровья генерала Манвела Григоряна недостаточным основанием для смягчения ему меры пресечения. Госкомитет по доходам добился снятия ареста с принадлежащей Григоряну компании, чтобы погасить его долги по налогам.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июля и 9 июля суд отказался удовлетворить ходатайства защиты Григоряна о его освобождении под залог, несмотря на его жалобы на здоровье. На заседании 18 июня защита указала, что на момент ареста у экс-депутата было четыре заболевания, а спустя год их стало 33.

Манвел Григорян был задержан в июне 2018 года, будучи руководителем Союза добровольцев "Еркрапа". Он обвинен в незаконном обороте оружия, присвоении 100 миллионов драмов (210 тысяч долларов), уклонении от налогов и растрате на сумму свыше двух миллиардов драмов (4,2 миллионов драмов). При обыске в его доме силовики нашли патроны, амуницию, запасы провианта и огнестрельное оружие. Глава правительства Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Манвел Григорян присвоил предназначенную для армии гуманитарную помощь.

Слушание в Ереванском суде общей юрисдикции 30 июля прошло в отсутствие обвиняемого. Манвел Григорян не в состоянии участвовать в заседании по состоянию здоровья, зачитал судья Мнацакан Мартиросян письменное уведомление из медцентра "Наири", где лечится бывший депутат, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир заседания на "Радио Азатутюн".

Защита генерала ходатайствовала о его освобождении под залог до 25 миллионов драмов (около 52 тысяч долларов). "Григорян прошел комплексное обследование, которое выявило отрицательную динамику состояния его здоровья", - заявил суду один из адвокатов Григоряна Левон Багдасарян. Однако судья счел доводы защиты необоснованными и отказался удовлетворить ходатайство.

На заседании 30 июля защита также огласила вопросы, адресованные медицинской комиссии, которую возглавил замминистра здравоохранения Левон Акопян. В частности, комиссия должна ответить, какие болезни выявлены у Манвела Григоряна и их степень, есть ли отрицательная динамика и угроза жизни, а также являются ли эти болезни препятствием для его содержания под стражей.

Суд также удовлетворил прошение Госкомитета по доходам Армении (ГКД) снять арест с недвижимости компании, принадлежащей бывшему депутату. ГКД обосновал просьбу необходимостью выставить имущество на аукцион для возмещения ущерба, причиненного неуплатой налогов на сумму свыше одного миллиарда драмов (около 2,5 миллионов долларов). "Если стоимость имущества превысит нанесенный ущерб, ГКД обязан проинформировать суд для принятия решения наложить арест на ее оставшуюся часть", - отметил судья.

В то же время, суд отказал защите в снятии ареста с личных счетов Григоряна и его супруги.

Следующее заседание назначено на 20 августа.