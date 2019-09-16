Миясат Киталаева попросила прощения у потерпевших

16 сентября 2019, 23:15

Показания свидетелей и результаты экспертиз по делу махачкалинки Миясат Киталаевой говорят в ее пользу, а потерпевшие ужесточили свои показания против нее из-за обиды, заявили адвокаты в ходе прений. Сама Киталаева в последнем слове сослалась на свою доверчивость и попросила о гуманном приговоре.

Как писал "Кавказский узел", с 3 июня Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело жительницы Махачкалы Миясат Киталаевой, обвиненной по семи статьям УК РФ, в частности, по статье об участии в деятельности террористической организации. 4 сентября гособвинитель потребовал признать Киталаеву виновной и попросил назначить ей 17 лет колонии.

По версии обвинения, в феврале 2016 года Миясат Киталаева вступила в ряды боевиков в Табасаранском районе и участвовала в похищении двух жителей села Джули. Защита заявила, что Киталаева удерживалась боевиками в лесу против воли и не вступала в их отряд. Адвокат утверждает, что Киталаева познакомилась в интернете с молодым человеком, который предложил ей выйти замуж, но увез в лес к боевикам. 18 июня жители Джули рассказали об активной роли Киталаевой в нападении на дом их семьи. Защита указала на противоречия в показаниях свидетелей.

Сегодняшнее заседание по делу Миясат Киталаевой началось с часовой задержкой из-за поздней доставки подсудимой из СИЗО. Потерпевшие на прения не пришли, передал корреспондент "Кавказского узла", который был единственным журналистом в зале суда.

Адвокат Киталаевой Сергей Квасов назвал позицию гособвинителя "предсказуемой". По мнению защиты, прокурор продублировал обвинительное заключение своим выступлением в прениях.

"Обвинение неправильно толкует понятие преюдиции (обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением по другому делу, — прим. "Кавказского узла") из текста приговора Нариману Баширову и считает, что все образуется само собой. Защита не может согласиться с такой постановкой вопроса", — сказал защитник.

По словам Квасова, дело Киталаевой было умышленно захламлено очевидными фактами — к примеру, указаниями на факты деятельности боевиков в Дагестане. Следователи дважды прекращали дело за недоказанностью, однако на обвинении Киталаевой по тяжким статьям настояла прокуратура, отметил адвокат.

"Киталаева в результате обманных действий Расмина Магомедова вместо свадьбы оказалась в плену у боевиков, Она никогда никому не давала обещаний, присяги какой-либо организации. Она находилась там против своей воли. Она не "выполняла возложенные на нее обязанности по обеспечению деятельности НВФ, обеспечению мест дислокации, охраны периметра с целью предупреждения остальных участников о появлении сотрудников правоохранительных органов", как рассказывает обвинение, а сидела три дня в углу за шторой и плакала. Магомедову она отказала в половой близости, брака с ним не заключала, блиндаж она не могла покинуть, так как ее охраняли и отобрали одежду", — заявил Квасов.

Защитник подчеркнул, что с февраля 2016 года, когда Магомедов отпустил Киталаеву, и до ее задержания 7 июня 2018 год, она не была замечена в числе участников вооруженного подполья, хотя жила практически на виду у силовиков — дом Киталаевой находится по соседству с отделом полиции. Во время нападения на дом семьи Гаджикурбановых Киталаева "сама находилась в положении заложницы", а во время погони выпрыгнуть из машины не могла — лишь после того, как машина упала в кювет, Магомедов довел девушку до трассы и отпустил, пригрозив, что знает про нее все. Он потребовал, чтобы Киталаева "молчала про них", отметил адвокат.

Показания потерпевших против Киталаевой ее защитник объяснил обидой. "Гаджикурбанов и Гаджикурбанова в суде изменили показания в части действий Киталаевой — они дали взаимоисключающие показания о количестве оружия и его наличии у Киталаевой, изменив показания в сторону ужесточения. Отвечая на вопросы защиты, Гаджикурбанов устроил истерику и сказал, что нельзя защищать таких людей, Гаджикурбанова отказалась пояснять это. Шайхгафизов также затруднился ответить и говорил лишь про "непогашенный ущерб". Изменения показаний объясняется обидой, так как родственники не возместили ущерб, как это принято в Дагестане. Двух здоровых, уважаемых мужчин связали и увезли малолетки, такое кавказские мужчины не прощают. Баширов приговорен к космическому сроку, с него ничего не получить, осталась Киталаева", — рассудил Сергей Квасов.

Допрошенный в суде Нариман Баширов заявил, что появление девушки в блиндаже стало для всех неприятной неожиданностью: Киталаева все время жаловалась и плакала, не готовила боевикам — напротив, членам группы пришлось кормить ее, напомнил защитник, цитируя показания осужденного.

В мае 2017 года суд приговорил к 19 годам колонии жителя Дагестана Наримана Баширова, признанного виновным по 16 статьям Уголовного кодекса, среди которых участие в вооруженном подполье, нападения на силовиков и совершение теракта.

По словам Баширова, Киталаева не приносила присягу, и Магомедов, не доверяя ей, не выдал ей оружие в день нападения на дом Гаджикурбановых. После погони, которая произошла в день нападения, Магомедов вернулся к сообщникам без Киталаевой, пояснив, что отпустил ее домой.

Версия Киталаевой подтверждается показаниями несовершеннолетнего племянника потерпевшего и местного жителя Заира Рашидова - они не подтвердили, что в день нападения у Киталаевой было оружие. Также позицию подсудимой подтверждают результаты экспертиз, которые не зафиксировали на одежде Киталаевой следов взаимодействия с оружием и боеприпасами, особо отметил адвокат.

Квасов попросил суд вынести оправдательный приговор Миясат Киталаевой. Он обратил внимание, что девушка из бедной семьи жила "в депрессивном регионе, который долгое время подвергался мощной атаке террористов, в том числе пропагандистской".

Адвокат Киталаевой по назначению Анастасия Фомина также посчитала вину подсудимой недоказанной, так как "строить обвинение на признательных показаниях недопустимо". Защитница подчеркнула, что девушка, общаясь с Расмином Магомедовым в соцсетях, не знала о его причастности к боевикам, в блиндаже находилась против своей воли, не давала присяги, не имела умысла на нападение и оружием не пользовалась. Фомина поддержала позицию коллеги и попросила оправдать подсудимую.

Сама Миясат Киталаева в прениях отметила, что после задержания дала признательные показания, рассчитывая, что "обвинение, очевидно, не подтвердится". "Я была в шоке от происходящего, моей целью было быстрее покинуть это место. Потерпевших я понимаю: я оказалась среди вооруженных людей, и со своей стороны я прошу их меня простить. Ни к чему из перечисленного в обвинении я не причастна", — сказала Киталаева.

Следователь Рустам Исахмедов 23 августа рассказал в суде, что участвовал в расследовании дела Киталаевой, и она "дала чистосердечные признательные показания". Однако когда в прокуратуре республики посчитали, что надо добавить статьи, "тогда она стала отрицать (вину)", — заявил Исахмедов. На судебном процессе 3 июня в Ростове-на-Дону Киталаева признала свою вину частично, заявив, что "находилась в доме в момент нападения на семью", но "в разбое не участвовала".

В репликах гособвинитель Магомедов напомнил, как сложилась судьба участников "южной" группы боевиков: Расмин Магомедов был убит силовиками 4 ноября 2016 года, Мирзаханов — 2 февраля 2016 года, Мавлутов — 16 октября 2016 года, Абдуллаев — 16 июня 2016 года, Нариман Баширов был задержан 30 марта 2016 года.

В последнем слове Миясат Киталаева попросила прощения у своих близких за то, что оказалась в такой ситуации. "Это результат моего доверительного отношения к людям, веры в человеческие ценности, в которой меня воспитывали. К сожалению, на следствии адвокат проявил непрофессионализм и заинтересованность. Мои родители даже не могут приехать на суд, так как отец еле передвигается по дому после травмы позвоночника, а мать ухаживает за тяжелобольным братом. Я просто хотела создать свою семью и найти счастье, но была жестоко обманута. Прошу вас проявить гуманизм", — сказала подсудимая, обращаясь к суду.

Вынесение приговора коллегия судей назначила на 10.00 мск 17 сентября.