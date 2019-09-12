Спор о преподавании кабардинского языка завершился поражением учительницы в судах

12 сентября 2019, 20:15

Нальчикская учительница Марьям Багова, раскритикованная коллегами после ее жалоб на условия преподавания кабардинского языка, не смогла добиться от них через суд моральной компенсации. Аналогичный иск о защите чести и достоинства, поданный директором школы к самой Баговой, суд частично удовлетворил.

Как писал "Кавказский узел", суд 28 декабря 2018 года приступил к рассмотрению дела о защите репутации директора нальчикской школы-гимназии №14 Риммы Жамборовой, которая пожаловалась на критику в связи с организацией преподавания кабардинского языка. Иск с требованием компенсации в размере 300 тысяч рублей был подан против уволенной из этой школы учительницы Марьям Баговой и Кабардино-Балкарского правозащитного центра, который опубликовал жалобу Баговой.

Багова, в частности, жаловалась на то, что в школе закрыли кабинет кабардинского языка, а число учителей по этому предмету сократили с десяти до шести человек. По словам Баговой, в выпускных классах кабардинский язык долгое время ставился в расписании седьмым уроком, а из школьной библиотеки были списаны книги кабардинских авторов, в том числе классиков кабардинской и балкарской литературы Кулиева, Кешокова, Шогенцукова.

Марьям Багова, в свою очередь, подала иск о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда сразу с 33 работников гимназии №14. С каждого из них Багова намеревалась получить по пять тысяч рублей за публикацию на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра, в которой говорилось, что публикации Баговой "разлагают налаженный порядок в работе всего коллектива" и "подрывают мирную жизнь в республике". Обращение педколлектива было опубликовано на этом сайте 8 июня, спустя девять дней после публикации жалобы самой Баговой. В иске Багова заявила, что уволилась из школы из-за этой публикации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Кабардино-Балкарского правозащитного центра Заур Шокуев.

Он отметил, что от правозащитного центра Багова компенсации не требовала. "Обращение сотрудников гимназии мы опубликовали, чтобы показать позиции всех сторон конфликта", - отметил Шокуев.

По словам правозащитника, ответчики отказались выполнить требования Баговой, а Нальчикский горсуд 12 июля оставил ее иск без удовлетворения. Багова подала апелляцию в Верховный суд Кабардино-Балкарии, но сегодня он подтвердил решение нижестоящей инстанции, сообщил Заур Шокуев. То, что решение по иску Баговой о защите чести и достоинства было сегодня оставлено в силе, подтверждается и в картотеке на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии.

Окончательное решение по иску к самой Марьям Баговой еще не принято. Верховный суд республики еще не рассмотрел апелляцию на приговор Нальчикского горсуда, который 19 июня частично удовлетворил требования Риммы Жамборовой и постановил взыскать с Баговой 40 тысяч рублей. С Правозащитного центра суд компенсации не взыскивал, сообщил Шокуев.

Общественный деятель Муаед Чеченов, представлявший интересы Баговой на суде по иску Жамборовой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе процесса представитель истца отказалась от требований об опровержении сведений, изложенных в публикации. "Потому что мы представили доказательства", - пояснил он.

По словам Чеченова, еще один судебный процесс Баговой удалось выиграть. "Баговой был объявлен выговор: якобы она испортила журнал. Суд признал незаконным привлечение ее к дисциплинарной ответственности. Кроме этого, за то, что были нарушены трудовые права Баговой, на директора школы был наложен штраф в размере десяти тысяч рублей. Школа также была подвергнута дисциплинарному наказанию", - утверждает Чеченов.

Трудовые права Баговой нарушались неоднократно, заявил он. В республиканской инспекции по труду все нарушения в отношении Баговой были объединены в одно дело, что, по его словам, является нарушением, поскольку каждое нарушение следует рассматривать отдельно. В связи с этим прокуратура внесла представление, и сотрудник трудовой инспекции был привлечен к дисциплинарной ответственности, рассказал Муаед Чеченов. На сайтах школы-гимназии №14, прокуратуры Чечни и инспекции труда Кабардино-Балкарии по состоянию на 19.50 мск 12 сентября нет информации о связанных с Баговой наказаниях.