Спор о преподавании кабардинского языка в школе Нальчика дошел до суда

29 декабря 2018, 10:18

Суд в Нальчике 28 декабря приступил к рассмотрению дела о защите репутации директора школы, которая пожаловалась на критику в связи с организацией преподавания кабардинского языка.

Директор школы-гимназии №14 Римма Жамборова потребовала по 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда от бывшей учительницы своей школы Марьям Баговой и руководителя Кабардино-балкарского правозащитного центра Валерия Хатажукова. На заседании Нальчикского горсуда 28 декабря Жамборова уточнила иск, указав в качестве ответчика не лично Хатажукова, а правозащитный центр как таковой. Представители ответчиков попросили дать им время для сбора доказательств, следующее заседание назначено на 6 февраля 2019 года, передал корреспондент "Кавказского узла".

Римма Жамборова считает, что учительница Марьям Багова оклеветала ее, пожаловавшись на организацию обучения кабардинскому языку в школе-гимназии. В свою очередь, глава Правозащитного центра Валерий Хатажуков опубликовал письмо Баговой в соцсетях, чем вызвал множество негативных комментариев, в том числе с угрозами физической расправы, говорится в исковом заявлении.

Учительница кабардинского языка Марьям Багова 27 ноября вынуждена была уволиться с работы из-за невыносимой морально-психологической обстановки в школе, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Хатажуков. По его словам, жалобу правозащитникам Багова направила еще до увольнения. Там говорилось о закрытии кабинета кабардинского языка, сокращении числа учителей кабардинского языка с десяти до шести человек. Марьям Багова также выразила недовольство тем, что в выпускных классах кабардинский язык долгое время ставился в расписании седьмым уроком, а из школьной библиотеки были списаны книги кабардинских авторов.

"Были списаны не только книги на кабардинском языке, но и книги кабардинских авторов в переводах на русский язык. Среди них были книги Кулиева, Кешокова, Шогенцукова и других классиков кабардинской и балкарской литературы, всего 767 книг. Из выброшенных книг черкесским репатриантом Ахмедом Сташем были сохранены и возвращены в библиотеку 58 книг", - рассказал Хатажуков. Директор школы объяснила списание книг их ветхостью, отметил он, не согласившись с этой оценкой состояния книг.

После письма Баговой в школе пребывали как представители общественности, так и комиссия департамента образования мэрии Нальчика, причем изложенные учительницей факты подтвердились, утверждает Хатажуков. "На все наши инициативы с призывом к сотрудничеству и решению возникших проблем путем диалога и компромиссов администрация гимназии ответила своеобразно: она обратилась в УФСБ и другие правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела против Баговой за клевету. Кроме того, директор обратилась в Нальчикский городской суд с иском к Баговой и ко мне о защите чести и достоинства", - отметил Хатажуков.

Он заявил, что намерен использовать судебный процесс для привлечения внимания к проблеме преподавания родных языков в школах.

Отметим, что 30 июня представители 12 российских республик, в том Кабардино-Балкарии, выступили против поправок к федеральному закону "Об образовании", предполагающим изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Местные и федеральные власти не заинтересовались этой резолюцией.

На сайте администрации Нальчика по состоянию на 10:18 мск 29 декабря нет информации о проведенной в школе №14 проверке.