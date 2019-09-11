Анна Дворниченко. Кадр видео со страницы Анны Дворниченко в "ВКонтакте" https://vk.com/videos359345864?section=uploaded&z=video359345864_456239139%2Fpl_359345864_-1

11 сентября 2019, 07:09

Ростовские ЛБГТ-активистки пожаловались на бездействие полиции

Силовики оказались возбудить уголовное дело по заявлениям ростовской ЛБГТ-активистки Анны Дворниченко после двух нападений и угроз в её адрес. На бездействие полиции в поисках бросившего дымовую шашку в кафе мужчины посетовала активистка Полина Райзман.

Ранее "Кавказский узел" писал, что ростовской активистке Анне Дворниченко 31 июля потребовалась помощь врачей после нападения во время пикета в защиту представителей ЛГБТ-сообщества. Как рассказала сама активистка, к ней подбежал мужчина, брызнул в лицо из баллончика с криком: "Долой Содом и Гоморру" и убежал. Позднее, 4 августа, тот же мужчина сорвал лекцию о феминистическом движении, бросив дымовую шашку в помещение кафе. Слушателям лекции пришлось эвакуироваться через окно, рассказали организаторы мероприятия.

После второго нападения ростовская ЛБГТ-активистка Анна Дворниченко обратилась в полицию, но это не дало каких-либо результатов, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Я обращалась в полицию, написала три заявления 3, 7 и 8 августа. Два заявления по нападениям и одно по угрозам жизни и здоровью. В полиции сказали, что нападавшего объявили в розыск. Камеры видеонаблюдения засняли нападавшего, поэтому у нас есть его фото. Мы пытались распространить информацию и найти тех, кто его опознает, но пока этого никто не сделал", - заявила Дворниченко.

Она сообщила, что ей отказали в возбуждении уголовного дела.

"Всё это странно: участковый ко мне не приходил, на судебно-медицинское освидетельствование меня не послали, свидетелей не опросили, а отказали в возбуждении дела 10 сентября", - заявила активистка. На два других заявления ответов от полиции Дворниченко не получала. 

Ей продолжают поступать угрозы в Интернете, другие активисты таких угроз не получают, заявила Дворниченко.

"Угрозы мне поступали в социальных сетях ещё раньше, перед фем-фестивалем. Тогда некие казаки... угрожали распылить перцовый баллончик на фестивале и напасть на нас. В апреле в день фестиваля все прошло хорошо, но, думаю, это связано с наличием охраны и тем, что место проведения фестиваля было на втором этаже. Охрана была и в нашем помещении, и внизу, никто не рискнул напасть. Также в апреле в вузе, где я училась - ЮФУ, институт истории и международных отношений - против меня началась травля. Кто-то написал заявление в прокуратуру из-за лекции о трансгендерности, которую я организовала в прошлом году в июне. Это была научно-просветительская лекция, её прочитали трансгендерные активисты, но сотрудники прокуратуры стали проверять мой клуб на пропаганду гомосексуализма, я скинула им текст лекции и другие документы по клубу, протоколы заседаний", - рассказала активистка.

По словам Дворниченко, на нее "писали доносы" в ректорат вуза. Активистка сообщила, что ей продолжают поступать угрозы через Интернет, присылают сообщения, где обещают кинуть дымовую шашку и облить зеленкой, есть сообщения с пожеланиями убийства, изнасилования. Она рассказал, что делала скриншоты и писала заявление в полицию по факту угроз.

В редакции местных газет и на почту ее фем-организации приходят письма с угрозами, в которых неизвестные обещают продолжить нападения и "очистить Дон от ЛГБТ-активистов". Активистка считает, что ее, как и пишущих о проводимой ею деятельности журналистов, явно пытаются запугать.

Лекция, которая была сорвана, прошла позднее в спокойной обстановке, сообщила Дворниченко.

"Мы провели эту лекцию 18 августа, это была моя лекция исследовательского характера. В ней содержалась информация об истории феминистского движения и ЛГБТ-активизма, я анализировала взаимодействие этих движений, после чего мы обсуждали проблемы диалога феминисток и ЛГБТ-активисток и активистов. Мы очень серьезно подошли к безопасности и провели её", - сказала она.

На бросившего дымовую шашку в кафе написано несколько заявлений, однако о движении дела ничего не известно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Полина Райзман.

"Полиция приехала примерно через 20 минут после вызова, я лично вызвала их. Приехал оперативник со специалистом и дежурный полицейский. Они осмотрели место происшествия, забрали дымовую шашку. Несколько человек написали заявления, в том числе и я. Полиция тогда хорошо потрудилась: буквально через час оперативник достал фото нападавшего с камер видеонаблюдения", - рассказала Полина Райзман.

"При эвакуации через окно никто не пострадал особо, максимум мелкие ссадины и ушибы, на медицинское освидетельствование никто не поехал", - уточнила она.

"После происшествия я ещё обращалась в полицию, дежурный сказал, что этого парня объявили в розыск. После этого из полиции мне никто не звонил, как сейчас проходит дело - я не знаю. Все затихло, и, следовательно, никаких результатов нет", - сообщила Полина Райзман.

В пресс-службе ГУВД по Ростовской области корреспонденту "Кавказского узла" отказались рассказать о ходе проверки заявления Анны Дворниченко, сославшись на закон о защите персональных данных.

Примечание:

"ЛГБТ-активистка рассказала о нападении на пикете в Ростове-на-Дону", "Краснодарская ЛГБТ-активистка отказалась идти в суд без повестки", "Ростовские организации "Молодая Европа" и "Радужный синдром" выступили с заявлением против дискредитации".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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