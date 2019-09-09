Три человека задержаны в Дагестане по подозрению в финансировании ИГ*

09 сентября 2019, 21:29

Силовики задержали в Дагестане троих мужчин, подозреваемых в участии в террористической организации и финансировании боевиков в Сирии, сообщили в УФСБ.

Задержанные, как полагает УФСБ, были участниками террористической группы, созданной для финансирования запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство".

По данным силовиков, подозреваемые регулярно собирали и перечисляли деньги на банковские карты членов террористической организации. "Задержание проводилось сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан в рамках ранее возбужденного в отношении них Главным следственным управлением России уголовного дела по ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности) УК РФ", - цитирует сегодня представителя регионального Управления ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 сентября суд приговорил уроженца Дагестана к восьми годам колонии, признав его виновным в том, что он охранял в Сирии объекты ИГ*, обучал боевиков и участвовал в боевых действиях.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.