09 сентября 2019, 21:29

Три человека задержаны в Дагестане по подозрению в финансировании ИГ*

Силовики задержали в Дагестане троих мужчин, подозреваемых в участии в террористической организации и финансировании боевиков в Сирии, сообщили в УФСБ.

Задержанные, как полагает УФСБ, были участниками террористической группы, созданной для финансирования запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство".

По данным силовиков, подозреваемые регулярно собирали и перечисляли деньги на банковские карты членов террористической организации. "Задержание проводилось сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан в рамках ранее возбужденного в отношении них Главным следственным управлением России уголовного дела по ч. 1 ст. 205 (содействие террористической деятельности) УК РФ", - цитирует сегодня представителя регионального Управления ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 3 сентября суд приговорил уроженца Дагестана к восьми годам колонии, признав его виновным в том, что он охранял в Сирии объекты ИГ*, обучал боевиков и участвовал в боевых действиях.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Независимые эксперты сочли присягу буйнакцев ИГ* результатом манипуляции", "Обвинение рассказало суду о финансировании ИГ* уроженцами Дагестана", "Житель Ставрополья получил 11 лет за присягу главе ИГ*".

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