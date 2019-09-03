03 сентября 2019, 22:53

Уроженец Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте на стороне ИГ* 

Суд приговорил уроженца Дагестана Сайфулу Махмудова к восьми годам колонии, признав его виновным в том, что он охранял в Сирии объекты запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", обучал боевиков и участвовал в боевых действиях.

По версии следствия, Махмудов участвовал в конфликте на стороне боевиков ИГ* в Сирии с июня 2013 по июнь 2015 года. Согласно данным силовиков, он осуществлял вооруженную охрану объектов, подконтрольных ИГ*, перевозил и обучал ее членов, а с марта по июнь 2015 года принимал участие в боевых действиях в Ракке и других городах вблизи Алеппо. Махмудов признан виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского суда.

Подсудимый признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Махмудову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, отметили в пресс-службе суда.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за финансирование терроризма", "Житель Ставрополья осужден по делу об участии в ИГ*", "Оставлен в силе приговор за помощь лидеру ячейки ИГ* в Ингушетии".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 сентября 2019, 23:41

03 сентября 2019, 23:30

  • Директор рассказал о бедственном состоянии школы в Мококе

    Школа в горном дагестанском селении Мокок находится в аварийном состоянии, ее невозможно отопить зимой, а в прошлогоднем пожаре сгорели все компьютеры и наглядные пособия, рассказал директор школы. Сотни местных жителей, лишившихся жилья в 2016 году, до сих пор не смогли доказать права на компенсации, сообщил глава инициативной группы погорельцев.

03 сентября 2019, 23:21

03 сентября 2019, 23:15

03 сентября 2019, 23:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи