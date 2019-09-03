Уроженец Дагестана осужден за участие в сирийском конфликте на стороне ИГ* 

03 сентября 2019, 22:53

Суд приговорил уроженца Дагестана Сайфулу Махмудова к восьми годам колонии, признав его виновным в том, что он охранял в Сирии объекты запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", обучал боевиков и участвовал в боевых действиях.

По версии следствия, Махмудов участвовал в конфликте на стороне боевиков ИГ* в Сирии с июня 2013 по июнь 2015 года. Согласно данным силовиков, он осуществлял вооруженную охрану объектов, подконтрольных ИГ*, перевозил и обучал ее членов, а с марта по июнь 2015 года принимал участие в боевых действиях в Ракке и других городах вблизи Алеппо. Махмудов признан виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Северо-Кавказского суда.

Подсудимый признал свою вину, и дело рассматривалось в особом порядке. Суд назначил Махмудову наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, отметили в пресс-службе суда.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.