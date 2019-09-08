Три нарушения зафиксированы на выборах губернатора Ставрополья

08 сентября 2019, 19:53

Доверенное лицо одного из кандидатов в губернаторы Ставрополья пожаловалось на ограничение передвижения по избирательному участку, а на другом участке был замечен вброс бюллетеней, сообщили в краевой ЦИК. В реготделении КПРФ заявили об еще одной попытке вброса бюллетеней.

Как писал "Кавказский узел", сегодня проходит голосование на выборах губернатора Ставропольского края. Кандидатов пять: действующий глава региона Владимир Владимиров, лидер ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, выдвиженец КПРФ Виктор Соболев и представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев.

Кандидаты в губернаторы Ставрополья не особо активны, а жители края равнодушны к выборам, прокомментировали предвыборную кампанию журналист Антон Чаблин, конфликтолог Юрий Ефимов и оппозиционер Валерий Ледовской.

На 15.00 мск явка на выборах губернатора Ставрополья составила 41,57%, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель краевого избиркома. По ее словам, наибольшая явка отмечена в Александровском районе, где она составила 58,26%, а самая низкая явка отмечена в Георгиевске - 21,69%.

В избиркоме сообщили о двух полученных жалобах. Согласно одной из них, на избирательном участке №297 некие люди мешали свободно передвигаться доверенному лицу одного из кандидатов. Кроме того, на горячую линию избирательной комиссии поступила информация о вбросе бюллетеней на участке №1053. "Выборы проходят штатно", - считают в избиркоме

В краевом отделении КПРФ корреспонденту "Кавказского узла" сообщили об еще одной жалобе: на участке №426 в городе Иноземцево наблюдатели от кандидата Виктора Соболева зафиксировали попытку вброса бюллетеней. Представитель КПРФ рассказал, что на участок был вызван прокурор, который приехал вместе со следователями. Правоохранители будут присутствовать при вскрытии урны и подсчете бюллетеней, добавил он.

В свою очередь, кандидат в губернаторы от ЛДПР Геннадий Ефимов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что на 18.10 мск наблюдатели от его партии нарушений не зафиксировали. "Все тихо и спокойно. Хочется отметить высокую явку – на прошлых выборах она была в два раза меньше. Думаю, что в итоге в выборах примут участие более половины ставропольцев", - сказал Ефимов.

Атмосфера в городе "спокойная", ничто о выборах не напоминает, сказал корреспонденту "Кавказского узлу" ставропольский журналист Антон Чаблин. "Яростной конкуренции нет. Спокойное обычное воскресенье. Ажиотажа нет. О нарушениях мне неизвестно", - сказал Чаблин.

По его мнению, жалобы, зафиксированные избиркомом, никак не повлияют на результаты выборов. "Малое количество жалоб свидетельствует о предварительной договоренности о распределении результатов. Плюс пассивность оппозиции. На этих выборах губернатора «Голос» не работает в связи с малым числом активистов. Обычно на выборах Ставрополье входит в десятку самых скандальных регионов, «Голос» фиксирует массу жалоб. Сегодня этого нет", - указал журналист.

Жительница Ставрополя, сотрудник ЖЭКа Ирина Бабина заявила, что приняла участие в голосовании, несмотря на то что не верит в честность местных выборов. "Роли давно распределены. Однако мы не хотим сидеть с опущенными руками – мы идем и голосуем, пусть это и бесполезно. Мы активные люди. Пусть об этом знают и в администрации губернатора, и в Кремле", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". "Проголосовать – первый шаг к улучшению ситуации. Население должно активизироваться. Под лежачий камень вода не течет", - считает супруг ставропольчанки Иван Бабин.

"Мы [с мужем] проголосовали, чтобы было о чем поговорить с соседями. У нас тут, знаете ли, не особо часто что-то случается. А тут выборы!" - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Валерия Смирина.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".