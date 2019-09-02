Новая школа в Каспийске. Дагестан. Фото: Пресс-служба Главы Республики Дагестана http://president.e-dag.ru

02 сентября 2019, 15:01

Пять школ открылись в Дагестане к новому учебному году

Две новые школы в Каспийске, одна Южно-Сухокумске и еще две в районах Дагестана торжественно открылись в День знаний. Одна из этих школ решила проблему трехсменного обучения в селе Коркмаскала, а обучение в новой 13-й школе Каспийска будет вестись в одну смену.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2018 года в Дагестане открылось 15 новых школ в 14 муниципалитетах. В школу в том году пошла 51 тысяча первоклассников.

Сегодня в Дагестане торжественно открылись школы в селе Коркмаскала Кумторкалинского района, городе Южно-Сухокумске и в селе Новокаре Бабаюртовского района, две школы в Каспийске. Одна из новых школ для каспийских школьников, №13, рассчитана на 800 учащихся. Здание состоит из семи блоков, которые включают в себя учебные корпуса, актовый зал, пищеблок, столовую и спортзал. Эта школа будет работать в одну смену, со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства Дагестана сообщил "Интерфакс".

Благодаря школе на 500 учеников, открывшейся сегодня в Коркмаскале, в селе больше не будет трехсменного обучения школьников, информировала на своем сайте РГВК "Дагестан".

В этом году в Дагестане сели за парты более 50 тысяч первоклассников, информировала вещательная компания.

В российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе - и вторых, заявил президент Владимир Путин еще в декабре 2016. Минобразования Дагестана рассчитывало решить проблему трехсменки к 2018 году.

В открытии 13-й школы в Каспийске принял участие глава республики Владимир Васильев. Он отметил, что благодаря проектам "100 школ" и "150 школ" за два года в Дагестане будут отремонтированы здания не 250 учебных заведений, как планировалось ранее, а 334. Кроме того, Дагестан первым в стране приступил к реализации проекта "Сельский (земский) учитель", который позволит оказать материальную поддержку 50 учителям, готовым работать в сельской местности, говорится в сообщении на сайте главы Дагестана.

Владимир Васильев также указал на то, что школы полностью укомплектованы бесплатными учебниками и учебными пособиями. "Около двух миллионов учебников поступило в школы, 146 тысяч из них – на родном языке", - приводятся слова Васильева на сайте главы республики.

Отметим, что в июле родители дагестанских учеников пожаловались на поборы в школах и необходимость покупать учебники за свой счет. Практику поборов в школах поддерживают сами родители, когда соглашаются сдавать деньги и не пишут жалобы, заявили в Министерстве образования Дагестана. На отказывающихся сдавать деньги родителей оказывается давление, возразили тогда пользователи соцсетей.

Примечание:

"Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Черновик": следствие заинтересовала земля под детсадом в Махачкале", "Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом".

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