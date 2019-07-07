Минобразования Дагестана поспорило с родителями учеников о поборах в школах

07 июля 2019, 19:43

Родители учеников поддерживают практику поборов в школах, когда соглашаются сдавать деньги и не пишут жалобы, заявили в Министерстве образования Дагестана. На отказывающихся сдавать деньги родителей оказывается давление, возразили пользователи соцсетей.

Сборы денег с родителей учащихся недопустимы, напомнило сегодня министерство образования в публикации на своей странице в соцсети Instagram. "В социальных сетях и на «горячую линию» Минобрнауки РД поступают жалобы о сборах денежных средств в школах, якобы, на заполнение аттестатов. Официально заявляем о незаконности и недопустимости сборов денежных средств с родителей учащихся. По каждому поступившему сообщению принимаются незамедлительные меры реагирования", - сообщило ведомство. По состоянию на 19.43 мск 7 июля эта публикация собрала 675 "лайков" и 265 комментариев.

"В Каспийске тоже собрали по 500 рублей на заполнение аттестатов", - подтвердил в комментариях magomed.210971. Пользователи alikof2287 и _do_beskonechnosti__ сообщили, что сдали на аттестаты по 300 рублей.

Собирают деньги также на ремонт классов и другие цели, сообщили пользователи соцсети. "Даже техничкам собирают на тряпки, ведро. На все собирают. Закон есть для бумаги и для отчета", - написала patimat.isaeva.19622019. За свой счет приходится покупать и учебники, сообщила belikotkaspiskmahachkala.

"11 лет проучился сын в <...> школе г. Каспийска, и 11 лет я покупала ему книги! А в прошлом году вы (Минобр Дагестана. - Прим. "Кавказского узла") писали о том, что книгами будут обеспечены школы, и я не стала покупать. Да, обеспечили - в 4-й четверти раздали три книги! И те, которые на рынке можно было взять относительно недорого! Зато английский, который стоит 750-800 рублей, все равно взяли на рынке, как и химию, географию и остальные учебники", - утверждает пользователь соцсети.

Аналогичные поборы практикуются и в детских садах, заявила naiida.m. "Нас тоже в сад на все просят собрать деньги, начиная с мыла и вплоть до игрушек. Это же вашим детям покупаем, говорят", - написала она.

На родителей и учителей оказывается давление, заявили комментаторы

В случае, если родители учеников отказываются сдавать деньги, страдают их дети или же учителя, утверждают комментаторы. "Я тоже не сдала в фонд школы тысячу рублей, которые собирали, а теперь на ребенке отрываются", - написала prostitmozhno. "В открытой форме начинаются издевательства со стороны руководства, унижение ребенка", - заявила alieva050505. "Ага, запрещено. Потом с бедных учителей сдирают, зарплату не дают, удерживают", - написала gulya_2810.

В школах не скрывают того, что поборы запрещены, но объясняют их тем, что государство не выделяет деньги, указала ganapieva__lina. "Мне одной смешно от того, что запрещают сборы в школах? Да, там висят бумажки, что сборы запрещены, но это не останавливает никого. На собраниях тебе просто говорят: "Вы понимаете, нас не финансируют и приходится своими силами делать ремонт. Нас вынуждает начальство делать ремонт в классах", и так далее", - написала она.

Учителя вынуждены собирать деньги с родителей учеников, утверждает stoljarova75. "Деньги на ремонт кабинетов не выдают, но кабинеты надо отремонтировать к началу учебного года. Классные журналы не выдают, но это обязательный документ к заполнению. Рабочие тетради по предметам не выдают, но по УМК (учебно-методическому комплексу. - Прим. "Кавказского узла") надо в них работать. Брошюры по ВПР (всероссийским проверочным работам. - Прим. "Кавказского узла") не получаем, но 2-й и 4-й классы надо подготовить к их написанию", - пояснила комментатор.

"Как собирали везде деньги, так и будут собирать! Толку жаловаться тоже нет! Говорят о жалобе руководству вместо того, чтоб искать проблему и решить ее, разыскивают родителя, чтоб потом притеснять его ребенка за то, что он пожаловался. Вместе с ним страдает невиновный учитель, потому что сверху его отчитывают, что произошел казус именно в его классе! Многие родители не жалуются из уважения именно к учителю! Замкнутый круг! Директора жалуются, что ни на что не выделяются деньги: не хотите, не собирайте. Но каждый родитель хочет, чтоб его ребенок занимался в хороших условиях, где дверь не падает, с окон не дует, стены выбелены, а парты и стулья не оставляли затяжки на одежде", - резюмировал adj_dj.

Минобразования раскритиковало родителей учеников за участие в поборах

Представитель Минобразования оспорил приведенные аргументы. "На все эти расходы средства должны быть предусмотрены в бюджете самой организации. Финансируются школы из муниципального бюджета. Ведут поборы? Тут же сообщайте в администрацию муниципалитета, управление образования, правоохранительные органы и, конечно, нам!" - нглавит комментарий minobrnauki_rd.

В существовании поборов виноваты и сами родители, которые поддаются и сдают деньги, не выступают против поборов на собраниях, не пишут официальных жалоб, считает представитель Минобразования. "Почему на [школьных] собраниях, где обсуждаются сборы, все молчат, а выйдя пишут жалобы в инстаграм? <...> У нас вопрос к родителям: почему вы добровольно (молча!) поддерживаете сборы, а потом жалуетесь? Не сдавайте. Это незаконно", - сказано в комментарии minobrnauki_rd. Ведомство призвало родителей соблюдать законы и не участвовать в поборах. "Этот бардак поддерживаете вы, родители. Сами же пишете, что в других регионах такого нет. Проявите гражданскую ответственность и соблюдайте законы!" - написал представитель Минобразования.

Он отметил, что ведомство проводит проверку по каждой жалобе, но не может инициировать проверку, если жалоб нет. "Потому что для организации проверок нужны основания. К примеру, официальная жалоба, к коим сообщения в инстаграме не относятся. Мы не контролирующий и не надзорный орган", - говорится в комментарии minobrnauki_rd.

Вымогательство средств - повод для обращения в правоохранительные органы, указал представитель министерства. Он отметил, что и учителя должны жаловаться туда на давление. "В правоохранительные органы обращайтесь в таком случае. Учителя - люди образованные. Должны знать законы и свои права!" - указано в комментарии minobrnauki_rd.

С министерством согласилась пользователь rumiya83. "Можно бесконечно перечислять на цветы, на жалюзи, на бумагу, на шкаф, на ремонт, журнал, книги тоже сами некоторые покупаем и многое другое. И все всё знают. Но виноваты мы сами родители. Нам надо научиться сказать им "нет"", - написала она.

Многих других комментаторов аргументы ведомства не убедили. "Проблема в том, что вы (министерство образования. - Прим. "Кавказского узла") прекрасно знаете о всех проблемах. Но если вы не в состоянии взять в руки муниципалитеты (а вы скажете, что полномочий у вас нет: так же удобно, правда?) и посадить всех с мягких кресел на голую и суровую правду, зачем вы оставляете тут публикации, которые натравливают общественность в лице родителей на учителей? Неясна ваша политика. Это не способ наведения порядка. Это унижение вами и без того униженного статуса учителя, из которого делают крохобора", - написал hypnotic__a.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2018 года, информация в соцсетях о сборе денег в одной из махачкалинских школ стала поводом для служебной проверки, начатой городской администрацией. Директор школы заявил, что родители сдавали деньги добровольно.