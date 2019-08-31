Азербайджан насчитал 22 обстрела за сутки

31 августа 2019, 09:27

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в двух селах Газахского района, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 30 августа Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села, насчитав 21 нарушение режима прекращения огня за сутки. В тот же день Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила об обстреле пограничного пункта и грузовика, передвигавшегося в тылу.

"Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах Газахского района.

Комментариев относительно этого заявления на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.20 мск нет.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по позициям азербайджанских военных.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".