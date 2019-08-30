Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничного села

30 августа 2019, 09:54

Режим перемирия в зоне карабахского конфликта был нарушен 21 раз за сутки, из пулеметов были обстреляны позиции военных в селе на границе с Тавушской областью Армении, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа Азербайджан заявил о 20 обстрелах своих позиций, а днем ранее, 28 августа, о 23 обстрелах.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны за сутки 21 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов. В частности, обстрелам подверглись позиции в селе Коханеби Товузского района, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись с позиций, расположенных как на территории Армении, так и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не прекратилось, говорится в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы по позициям азербайджанских военных.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".