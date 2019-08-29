Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в приграничном районе

29 августа 2019, 09:56

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах граничащего с Арменией Гедабекского района.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Одиночные выстрелы в зоне конфликта Минобороны Азербайджана фиксировало с 20 июня по 17 июля 2019 года.