Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах за сутки

28 августа 2019, 09:12

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам, в том числе в пяти селах, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 августа Азербайджан сообщил об обстреле одного села на границе с Арменией.

"Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза", - сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района и в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление по состоянию на 08.50 мск сегодня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Одиночные выстрелы в зоне конфликта Минобороны Азербайджана фиксировало с 20 июня по 17 июля 2019 года.