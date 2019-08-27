Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

27 августа 2019, 08:54

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта обстреляли снайперы, под обстрел попало также село в граничащем с Арменией районе, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа Азербайджан сообщил о 20 обстрелах своих позиций.

Режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 22 раза, военные применили снайперские винтовки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Азербайджанские позиции были обстрелян в селе Алибейли и на безымянных высотах в Товузском районе, а также на безымянных высотах в Гедабекском районе, отвечает ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Огонь велся как с позиций, расположенных на территории Армении, так и с территорий, которые Азербайджан читает оккупированными.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали на своих сайтах это заявление по состоянию на 08.50 мск сегодня.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о перемирии, однако противостояние не было остановлено, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". Ддиночные выстрелы в зоне конфликта Минобороны Азербайджана фиксировало с 20 июня по 17 июля 2019 года.