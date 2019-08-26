Азербайджан насчитал 20 обстрелов за сутки

26 августа 2019, 09:02

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам, в том числе в приграничном селе Гызылгаджилы, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа Азербайджан сообщил о 21 обстреле своих позиций, днем ранее – о 19 обстрелах. В свою очередь Нагорный Карабах 24 августа обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю.

Режим перемирия на линии соприкосновения войск был нарушен за сутки 20 раз, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Позиции азербайджанских войск были обстреляны в том числе в селе Гызылгаджилы. Обстрелы велись с позиций, расположенных на территории Армении и "близ оккупированных сел", говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако противостояние сторон не прекратилось, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".