Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

25 августа 2019, 09:42

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз за сутки, военные применили крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", к утру 24 августа Азербайджан насчитал 19 обстрелов своих позиций. В свою очередь Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах с 18 по 24 августа.

С утра 24 по утро 25 августа режим прекращения огня был нарушен 21 раз, под огонь попали азербайджанские позиции в селе Кемерли в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Комментариев относительного этого заявления об обстрелах на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.10 мск сегодня, нет.