25 августа 2019, 09:42

Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 21 раз за сутки, военные применили крупнокалиберные пулеметы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", к утру 24 августа Азербайджан насчитал 19 обстрелов своих позиций. В свою очередь Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах с 18 по 24 августа.

С утра 24 по утро 25 августа режим прекращения огня был нарушен 21 раз, под огонь попали азербайджанские позиции в селе Кемерли в Газахском районе, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Обстрелы с применением крупнокалиберных пулеметов велись как со стороны Армении, так и с территории, которая находится под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

Комментариев относительного этого заявления об обстрелах на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.10 мск сегодня, нет.

После обострения карабахского конфликта, произошедшего в апреле 2016 года, стороны объявили о перемирии, которое, однако, не остановило противостояния сторон, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет велись ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". При этом с 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел"отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Лавров и Алиев заявили о необходимости мирно решить карабахский конфликт", "Азербайджан заявил об обстрелах своих позиций в Нахичевани", "Жители Баку вышли на демонстрации в поддержку армии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

25 августа 2019, 15:12

25 августа 2019, 14:06

25 августа 2019, 13:11

25 августа 2019, 12:35

25 августа 2019, 11:39

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи