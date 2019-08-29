Ольга Горохова. Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

29 августа 2019, 17:04

Отменен приговор главе департамента печати Кубани

Краснодарский краевой суд отменил решение горсуда об условном сроке главе департамента печати Краснодарского края Ольге Гороховой по делу о махинациях с печатью газет и вернул дело прокурору.

"Кавказский узел" писал, что Ольга Горохова была приговорена к полутора годам условного лишения свободы 30 июля. Суд признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда и вернул дело в прокуратуру Западного округа Краснодара, сообщило "Юга".

На сайте Краснодарского краевого суда к 17.04 мск 29 августа не появилось информации о результатах сегодняшнего заседания по делу Гороховой. На сайтах краевой прокуратуры и регионального управления Следкома по состоянию на 17.04 мск 29 августа нет реакции на решение суда. Комментариями Ольги Гороховой или ее представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Напомним, что по версии следствия, департамент заключил контракт с типографией на выпуск информационных материалов о деятельности администрации края тиражом не менее 130 тысяч экземпляров, однако фактически были напечатаны порядка 2,5 тысячи экземпляров. Несмотря на это, Горохова подписала документы, на основании которых издательству были неправомерно перечислены из регионального бюджета 4,5 миллиона рублей, утверждают следователи.

Примечание:

"Сочинцы назвали внезапный перенос митинга автомобилистов срывом акции", "Пенсионер пожаловался руководству СКР на сочинских следователей", "Защита сочинки Снытко заявила о необоснованно быстром завершении расследования".

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