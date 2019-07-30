Кубанская чиновница осуждена за печать несуществующих газет на 4,5 миллиона

30 июля 2019, 16:28

Руководитель департамента печати Краснодарского края Ольга Горохова поручила оплатить из бюджета печать более 120 тысяч несуществующих газет, сообщил сегодня Следком. Горохова приговорена к 1,5 годам условного срока.

"Кавказский узел" писал, что Ольга Горохова летом 2016 года была заподозрена в мошенничестве на сумму в 4,5 миллиона рублей. 19 октября стало известно, что против Гороховой возбуждено второе уголовное дело по статье «нецелевое расходование из бюджета» 31 миллиона рублей. Подозреваемая находилась под домашним арестом, в июле 2016 годы бывшая чиновница была освобождена от меры пресечения.

Суд сегодня приговорил бывшего руководителя департамента печати и средств массовых коммуникаций администрации Краснодарского края Ольгу Горохову к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Горохова была признана виновной по статье «злоупотребление полномочиями», говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управление СКР.

По версии следствия, департамент заключил контракт с типографией на выпуск информационных материалов о деятельности администрации края тиражом не менее 130 тысяч экземпляров, однако фактически были напечатаны порядка 2,5 тысяч экземпляров. Несмотря на это, Горохова подписала документы, на основании которых издательству были неправомерно перечислены из регионального бюджета 4,5 миллиона рублей, уточняет ведомство. "Среди граждан и подписчиков экземпляры не распространялись", - отмечается в сообщении.

Изначально Горохова обвинялась в мошенничестве и нецелевом расходовании, но прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье «злоупотребление должностными полномочиями», отмечает сегодня «Югополис». По данным издания, прокуратура также предъявила иск о возмещении ущерба.

Ольга Горохова возглавляла департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края с лета 2013 года до 30 апреля 2015 года, когда подала в отставку по собственному желанию. Позже Горохова возглавила «Газетное издательство «Периодика Кубани», которое в 2015 году выиграло 18 госконтрактов на общую сумму 9,89 миллиона рублей, информирует сегодня РБК.