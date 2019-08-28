Малсаг Ужахов. Кадр видео Руслана Йоулоя https://www.youtube.com/watch?v=LyQWrv2FfPc&t=21s

28 августа 2019, 21:04

Следствие проигнорировало просьбу Ужахова о разъяснении обвинения

Глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов попросил у адвоката «Словарь синонимов русского языка», чтобы понять суть предъявленных ему обвинений. Активист просил разъяснений у следствия, но никакого ответа не получил, сообщил его адвокат Джабраил Куриев.

Как писал "Кавказский узел", глава Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов был арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти после участия в мартовском митинге в Магасе. Правозащитный центр "Мемориал" признал Малсага Ужахова и еще четырех лидеров протестов политзаключенными.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Используя словарь, Ужахов попытается "перевести" на русский язык официоз обвинительного заключения, чтобы понять суть обвинений и реализовать свои права на защиту,  сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Куриев.

Копию обвинительного заключения Ужахов получил 18 июня 2019 года. Больше месяца назад он обратился к руководителю следственной группы с просьбой разъяснить ему несколько эпизодов обвинения. Малсага Ужахова обвиняют в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов и в том, что он организовал совершение преступления и руководил его исполнением (ч. 3 ст. 33 и ч.2 ст. 318 УК РФ), отметил адвокат. 

Копия заявления Малсага Ужахова имеется в распоряжении "Кавказского узла". "Непонятно, почему весь текст обвинения  изложен во множественном числе. Обвинение должно предъявляться каждому в отдельности, и каждый должен нести ответственность за свои действия", - пишет Ужахов.

Активист попросил конкретизировать действия, которые он, по версии следствия и обвинения, лично совершал в отношении сотрудников правоохранительных органов. Он также просит объяснить, что означают фразы: "организовал и руководил  применением насилия" или "организовал  нанесение конкретных ударов сотрудникам ОМОНа".

Малсага Ужахова также обвиняют в создании организации, посягающей на личность и права граждан (ч.2 ст. 239 УК РФ). Активист расценивает это обвинение как преследование за несогласие с действиями властей. "Но политическая позиция не может считаться преступлением. "Совет тейпов Ингушетии" - зарегистрированная, легально действующая организация. В своих видеообращениях, я, как ее руководитель, никогда  не склонял граждан к противоправным деяниям. В чем здесь суть обвинений в мой адрес?" - спрашивает Ужахов в заявлении.

Ужахов не может понять, как защищаться, поскольку обвинения ему непонятны, отметил адвокат. "В связи с этим он не может дать никаких показаний. Ему нужны конкретные ответы на заданные вопросы по обвинению, после чего он примет решение о даче показаний", - сказал Джабраил Куриев.

По словам защитника, следствие просьбу Малсага Ужахова о разъяснении обвинения оставило без внимания. "Мой подзащитный по-прежнему не может отвечать на вопросы следствия, пока не получит разъяснения по своему заявлению", - заключил он.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Адвокаты рассказали о "доказательном мусоре" в деле ингушских активистов", "Адвокаты заявили о давлении на арестованных ингушских активистов".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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