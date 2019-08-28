Пользователи соцсетей укорили чеченского министра за угрозы

28 августа 2019, 18:04

Рознь между чеченцами и дагестанцами разжигает не вызов Кадырова на дуэль, а несдержанная реакция на этот вызов, заявили комментаторы заявления министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова. Уроженец Дагестана организовал примирительную акцию, "вызвав" чеченцев и лично Умарова на ужин в Москве.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа махачкалинец Гаджимурад Исабеков опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову, вызвав его на поединок из-за слов об имаме Шамиле. Кадыров на вызов не ответил, но принять бой вместо него вызвались как минимум три жителя Чечни. Пользователи соцсетей раскритиковали обмен провокационными видеообращениями. "Принципиальные храбрецы", которые оскорбят Рамзана Кадырова, рискуют "ползать у ног" и просить прощения, пригрозил сегодня министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров. Слова Умарова привели к новому витку взаимных претензий дагестанцев и чеченцев в соцсетях. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники назвали эти вызовы на дуэль фарсом.

У жителей Дагестана и богословов вызвали протест слова Рамзана Кадырова, который 7 августа обвинил имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять Российской империи. Позднее Кадыров неоднократно подчеркивал, что относится с уважением к Шамилю и дагестанцам, пояснив, что упреки в адрес последователей Шамиля были направлены лишь "кнопочным героям" в соцсетях. Однако пользователи соцсетей уличили Кадырова в непоследовательности.

Комментаторы в соцсетях раскритиковали Умарова за резкие слова. "Взрослый, уверенный в себе, состоявшийся человек, тем более, облеченный властью, не должен поддаваться на провокации и устраивать разборки с каждым, кто что-то скажет в его адрес. И так всем ясно, что он способен расправиться при желании с любым инакомыслящим", - прокомментировала публикацию Умарова _kasandra24_.

Конфликт между чеченцами и дагестанцами разжигают не слова Гаджимурада Исабекова, а угрозы его критиков, считает musaabdulla5235. "Как мне показалось, Хаджимурад ни единым словом не оскорбил главу соседней республики <...>, ну и вызвал на бой Рамзана Ахматовича, мотивируя это тем, что он высказал свое личное мнение, а не позицию руководства Чеченской Республики. А вот ответ Хаджимураду вполне взрослых мужчин содержали слова типа "порву" и подобные им", - сказал пользователь соцсети.

"Джамбулат, Ассалам алайкум! На ФБ я опубликовал пост, где "бросил вызов" любому моему брату-чеченцу разделить со мной ужин в Москве! Тысячи людей тепло отозвались на мое обращение. Молодежь наших республик жаждет мира и дружбы. Вы, аксакалы, будьте примером. Зачем вам ползающий в ногах человек? Нет большего удара для оскорбляющего, чем игнор его вообще. Мое приглашение еще в силе. Буду рад, если этим гостем станете вы, написал под публикацией Умарова пользователь Instagram timur_dagogni.

Призыв к чеченцам отужинать вместе пользователь Facebook Тимур Умаров опубликовал 25 августа. "Я "вызываю" любого чеченца, кто живёт в Москве, встретиться и разделить со мной братский ужин. Право, что будем кушать - аварский хинкал или чеченский жижиг, оставляю за ним", - написал он, собрав сотни одобрительных комментариев.

Отметим, что ранее Рамзан Кадыров в споре об имаме Шамиле также высказал угрозы в адрес своих оппонентов. Эти слова порождают новую конфронтацию между чеченцами и дагестанцами, а характер его заявления неприемлем для чиновника уровня главы региона, заявили пользователи сети и жители Чечни.

К 18.00 мск 28 августа видеообращение Исабекова собрало более 88 тысяч просмотров и более 1,5 тысячи комментариев.