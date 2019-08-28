28 августа 2019, 17:00
Жители шести населенных пунктов Дагестана остались без газа после аварии
В зону отключения газоснабжения в Дагестане попали свыше 5 тысяч человек, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, на газопроводе высокого давления была обнаружена утечка. Специалисты локализовали аварию, перекрыв газ.
В зону отключения попали шесть населенных пунктов: поселок Комсомольский Кизлярского района, в котором проживают 2723 человека, селения Вышеталовка, Рассвет, Плодопитомник, Новониколаевка, Атай-Батхан Тарумовского района с населением 2624 человека. "Социально значимых объектов в зоне отключения нет, так как они не газифицированы", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
Завершение аварийно-восстановительных работ запланировано на 10:00 мск 29 августа, отмечается в сообщении ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что 26 июля жители трех дагестанских сел остались без газа после аварии на газопроводе в Кизилюртовском районе. В зону отключения тогда попали более 4 тысяч человек. Газоснабжение было восстановлено вечером 1 августа.
"Жители дагестанского села рассказали об ущербе от сбоя в электросети", "Дагестанская дочка "Газпрома" выплатила 10,7 миллиона рублей штрафа за отключения газа", "Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками".
28 августа 2019, 18:04
-
Пользователи соцсетей укорили чеченского министра за угрозы
Рознь между чеченцами и дагестанцами разжигает не вызов Кадырова на дуэль, а несдержанная реакция на этот вызов, заявили комментаторы заявления министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова. Уроженец Дагестана организовал примирительную акцию, "вызвав" чеченцев и лично Умарова на ужин в Москве.
28 августа 2019, 17:20
-
Кремль отверг причастность к убийству Хангошвили
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что власти России не имеют никакого отношения к убийству в Берлине уроженца Панкиси Зелимхана Хангошвили. Ассоциация чеченского народа "Вайфонд" заявила, что будет добиваться справедливого расследования убийства.
28 августа 2019, 17:08
-
1
Компьютерная игра о войне на Кавказе вызвала претензии властей Ингушетии
Министерство по национальной политике Ингушетии призвало силовые ведомства региона привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни разработчиков компьютерной игры о боях между осетинскими и ингушскими войсками. Разработчик сообщил, что идея игры не связана с осетино-ингушским конфликтом.
28 августа 2019, 16:54
-
Политологи оценили шансы конкурентов Калиматова на выборах в Ингушетии
Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов является фаворитом предстоящих выборов, остальные два кандидата станут лишь формальными их участниками, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Местные жители надеются на то, что новый глава региона преодолеет политический кризис. Требовать от Калиматова пересмотра соглашения о границе с Чечней бесперспективно, считает глава ингушского "Мемориала" Тимур Акиев.
28 августа 2019, 16:04
-
Азербайджан включил в "черный список" депутата Европарламента
Депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн объявлен персоной нон грата из-за посещения Нагорного Карабаха без согласования с Азербайджаном, сообщил сегодня азербайджанский МИД.
-
28 августа 2019, 17:20
Кремль отверг причастность к убийству Хангошвили
-
28 августа 2019, 17:081
Компьютерная игра о войне на Кавказе вызвала претензии властей Ингушетии
-
28 августа 2019, 14:51
УФАС раскритиковало "Единую Россию" за сохранение монополии на ритуальные услуги в Волгограде
-
28 августа 2019, 12:49
Комитет защиты журналистов призвал Азербайджан освободить Икрама Рагимова
-
28 августа 2019, 11:534
Суд оштрафовал активистку в Кабардино-Балкарии за критику Путина
-
28 августа 2019, 10:10
Сочинцы раскритиковали предстоящие выборы мэра
-
28 августа 2019, 16:04
Азербайджан включил в "черный список" депутата Европарламента
-
28 августа 2019, 15:19
Аушев рассказал об освобождении грудных детей из школы в Беслане
-
28 августа 2019, 13:52
Верховный суд России подтвердил приговор Андрею Виноградову
-
28 августа 2019, 13:34
Двое жителей Ростовской области задержаны за использование рабского труда
-
28 августа 2019, 09:12
Азербайджан обвинил Армению в 23 обстрелах за сутки
-
28 августа 2019, 08:41
Девять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом под Волгоградом
-
28 августа 2019, 00:47
Третий полицейский обвинен по делу о разгоне протестующих в Тбилиси
-
27 августа 2019, 23:34
Суд оставил Михаила Музраева под арестом
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
28 августа 2019, 18:04
Пользователи соцсетей укорили чеченского министра за угрозы
-
28 августа 2019, 17:20
Кремль отверг причастность к убийству Хангошвили
-
26 августа 2019, 16:51
Хаджимба Рауль Джумкович
-
26 августа 2019, 16:42
Квициния Алхас Алексеевич
-
26 августа 2019, 16:39
Дзапшба Леонид Юрьевич
-
25 августа 2019, 21:30
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваВ Майкопе изданы работы Рамазана Трахо 1
-
25 августа 2019, 19:44
Ветер с АпшеронаО реформировании Ислама у бассейна 6
-
24 августа 2019, 18:11
BERG...man TbilisiО "чечено-дагестанской перестрелке" в Краснодаре. И об опасности активизации "нац. общин" и новых Казбичах 33
-
19 августа 2019, 15:48
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Мусульмане в светском государстве: взаимная адаптация или угроза конфликта?" Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 2
-
17 августа 2019, 17:52
BERG...man TbilisiЗенит - Ахмат, Тамбов - Краснодар: текст. трансляция. И обзор прошедших матчей 6-го тура 39
-
28 августа 2019, 10:40Глава "Стыр Ныхаса" открестился от молодежного комитета своей организации
-
27 августа 2019, 15:54Улица Стефана Лаптиева переименована в Габитова
-
27 августа 2019, 15:52В Адыгее гостит группа черкесской молодежи из Турции
-
27 августа 2019, 07:36Проблема самостроев в Сочи и Красной Поляне
-
27 августа 2019, 07:29Чиновники захватывают землю у инвалидов
-
26 августа 2019, 15:21
Главное о выборах президента Абхазии-2019
-
16 августа 2019, 14:03
Нежелательная активистка: главное о деле Анастасии Шевченко
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
28 августа 2019, 17:14
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе во втором квартале 2019 года по данным Кавказского Узла
-
26 августа 2019, 16:44
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе во втором квартале 2019 года стали 10 человек