28 августа 2019, 17:00

Жители шести населенных пунктов Дагестана остались без газа после аварии

В зону отключения газоснабжения в Дагестане попали свыше 5 тысяч человек, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, на газопроводе высокого давления была обнаружена утечка. Специалисты локализовали аварию, перекрыв газ.

В зону отключения попали шесть населенных пунктов: поселок Комсомольский Кизлярского района, в котором проживают 2723 человека, селения Вышеталовка, Рассвет, Плодопитомник, Новониколаевка, Атай-Батхан Тарумовского района с населением 2624 человека. "Социально значимых объектов в зоне отключения нет, так как они не газифицированы", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Завершение аварийно-восстановительных работ запланировано на 10:00 мск 29 августа, отмечается в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 июля жители трех дагестанских сел остались без газа после аварии на газопроводе в Кизилюртовском районе. В зону отключения тогда попали более 4 тысяч человек. Газоснабжение было восстановлено вечером 1 августа.

Примечание:

"Жители дагестанского села рассказали об ущербе от сбоя в электросети", "Дагестанская дочка "Газпрома" выплатила 10,7 миллиона рублей штрафа за отключения газа", "Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками".

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