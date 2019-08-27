Кадыров назвал предвзятым освещение инцидента с братом премьера Чечни

27 августа 2019, 11:06

Реакция прессы на инцидент с сотрудником прокуратуры Денисом Хучиевым, у которого в аэропорту "Внуково" нашли пакет с неизвестным веществом, свидетельствует о предвзятом отношении к чеченцам, заявил 26 августа Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров 26 августа отреагировал на публикации о задержании в московском аэропорту "Внуково" зампрокурора Шатойского района Дениса Хучиева, который приходится братом председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву. Глава республики опубликовал в своем Telegram-канале фотокопию справки о физико-химическом исследовании "объекта, представленного из линейного отдела МВД в аэропорту Внуково".

Согласно документу, на исследование в экспертно-криминалистический центр транспортного управления МВД по ЦФО предоставлено "вещество, изъятое 26.08.2019 года в ходе осмотра места происшествия", исследование проводилось с 15.40 мск до 17.40 мск. "Вещество массой 116,7 г, предоставленное на исследование, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ не содержит", - говорится в справке, изготовленной на бланке ЭКЦ УТ МВД по ЦФО, подписанной специалистом В. Бубненковым и скрепленной печатью ведомства.

"Никто Хучиева не задерживал, и тем более никаких наркотиков у него не обнаружил. Он сам на входе в зал аэропорта достал из кармана пакетик и пояснил, что это лекарство для тяжелобольного", - написал Рамзан Кадыров.

О том, что Дениса Хучиева остановили утром 26 августа в аэропорту "Внуково" перед вылетом в Назрань, сообщил в тот же день Telegram-канал Baza. Вечером в том же Telegram-канале было опубликовано сообщение о том, что Хучиеву пришлось задержаться в Москве, пока специалисты проводили экспресс-тесты. "Ранее его брат Муслим Хучиев заявил, что Денис перевозил лекарство для их отца. Так и оказалось – в пакете были вещества, которые применяются в медицине", - говорится в сообщении.

При этом "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила иную версию. По данным издания, Денис Хучиев заявил правоохранителям, что порошок в пакете – это лекарство для ребенка. "Он уверяет, что порошок - это лекарство, которое его якобы попросили передать для ребенка с онкологическим заболеванием", - написало издание.

Кадыров увидел в реакции на инцидент национальный подтекст

По словам главы Чечни, Денис Хучиев "без единого слова дал согласие" на приглашение сотрудников полиции. "Хучиев также безоговорочно согласился на экспертизу. Его не задерживали, свободу передвижения не ограничивали. В этот момент Хучиеву начали звонить из СМИ с вопросами «о наркотиках». Это свидетельствует о том, что сотрудники, причастные к досмотру, или других служб передали в СМИ ложную информацию о несуществующем инциденте", - написал Рамзан Кадыров.

"Это была очередная психологическая атака, продемонстрировавшая предвзятое отношение по признаку национальности и места проживания", - написал Кадыров.

Под сообщением Рамзана Кадырова, которое опубликовано также на сайте "Эха Москвы", размещено несколько комментариев, авторы которых скептически восприняли заявление главы Чечни. "Так что это было, весом 116,7 граммов в пакетике (не в таблетках или ампулах, а что-то в россыпи)? И никакой маркировки у этого "лекарства для тяжелобольного? Откуда оно привезено, кем произведено? Если бы это было однозначно лекарство, то не было бы такого резонанса, изьятия, экспертизы и патетических и патриотических выступлений", - написал, в частности, anatoliygri.

На сайте транспортного управления МВД по ЦФО информация об инциденте, по состоянию на 13.06 мск, не опубликована.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографические справки о Рамзане Кадырове и главе правительства Чечни Муслиме Хучиеве.