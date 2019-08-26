Глава штаба Квицинии заявил о большом количестве испорченных бюллетеней

26 августа 2019, 04:17

На выборах президента Абхазии выявлено порядка четырех тысяч испорченных бюллетеней, заявил глава штаба оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии Беслан Эшба.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа состоялось голосование на выборах президента Абхазии. Избирательные участки для граждан Абхазии были организованы также в Москве и Черкесске. К моменту закрытия участков явка избирателей составила более 56%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Тамаз Гогия. Поздно вечером силовики усилили меры безопасности у здания Центризбиркома в Сухуме. По предварительным итогам, действующий президент Рауль Хаджимба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния набирают почти одинаковое количество голосов. По словам самих кандидатов, победитель определится во втором туре.

На пост президента Абхазии претендуют девять человек - действующий глава республики Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, бывший министр внутренних дел, председатель партии "Акзаара" Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба и бывший начальник школы милиции, преподаватель Абхазского госуниверситета Артур Анкваб.

Глава штаба кандидата на пост президента Абхазии от оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии Беслан Эшба заявил о большом количестве испорченных бюллетеней, пишет сегодня РИА "Новости".

"Очень большое количество, по нашим данным, порядка четырех тысяч испорченных бюллетеней. Из 82 тысяч... Вызывает определенные сомнения", - цитирует Эшбу издание.

Эшба также заявил, что к проведению выборов у оппозиции есть замечания, пишет ТАСС.

"Замечания есть, мы их направляли как во время предвыборной кампании, так и сегодня (25 августа) наши наблюдатели указали на некоторые нарушения. Они были в Черкесске, где была попытка проголосовать по старому паспорту. Кто-то пытался агитировать проголосовать за того или иного кандидата", - сообщил он.

Про голосование по паспорту старого образца сообщил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия. "Факт зафиксирован, и его дальнейшая судьба будет известна по окончании голосования", - сообщил он на пресс-конференции.

Ранее наблюдатели от Совета Федерации России заявили, что нарушений, "которые могли бы повлиять на ход выборов", обнаружено не было. Те замечания, по словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Марата Мухаметшина, которые были зафиксированы, "больше касаются работы ЦИК", пишет "Спутник-Абхазия".

Корреспонденту "Кавказского узла" первый заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что наблюдатели из РФ не увидели серьезных нарушений на избирательных участках.