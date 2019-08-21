21 августа 2019, 09:07
Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта
Режим перемирия в зоне конфликта был нарушен 23 раза, военные применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 20 августа Азербайджан информировал о 22 обстрелах со стороны Армении.
За сутки с 20 по 21 августа режим прекращения огня был нарушен 23 раза, под обстрел попали азербайджанские позиции в селе Агдам Товузского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Огонь велся как со стороны Армении, так и с позиций, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
Комментариев относительного этого заявления об обстрелах нет на сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 08.50 мск сегодня.
В апреле 2016 года в зоне карабахского конфликта произошло обострение военных действий, после которого стороны объявили режим прекращения огня. Однако это перемирие не остановило противостояния, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение двух лет велись каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". С 20 июня по 17 июля 2019 года Минобороны Азербайджана фиксировало лишь одиночные выстрелы в зоне конфликта.
"Кавказский узел" также писал, что 14 августа азербайджанские пограничники заняли новые позиции на нейтральной полосе границы с Арменией в Газахском районе. Смена контроля над участками границы на линии соприкосновения войск носит постоянный характер, отреагировало Минобороны Армении. Новые позиции военных на границе Азербайджана и Армении усилили защиту попадавших под обстрел азербайджанского села Икинджи Шихлы и армянского населенного пункта Чинари, сообщили бакинские и ереванские эксперты. Российские аналитики сочли сокращение нейтральной полосы угрозой стабильности.
Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".