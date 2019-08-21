Азербайджан сообщил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

"Кавказский узел" также писал, что 14 августа азербайджанские пограничники заняли новые позиции на нейтральной полосе границы с Арменией в Газахском районе. Смена контроля над участками границы на линии соприкосновения войск носит постоянный характер, отреагировало Минобороны Армении. Новые позиции военных на границе Азербайджана и Армении усилили защиту попадавших под обстрел азербайджанского села Икинджи Шихлы и армянского населенного пункта Чинари, сообщили бакинские и ереванские эксперты. Российские аналитики сочли сокращение нейтральной полосы угрозой стабильности.

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