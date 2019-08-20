Суд в Хасавюрте арестовал Кемрана Исаева

20 августа 2019, 20:30

Хасавюртовский районный суд арестовал сегодня по делу о хранении оружия жителя Дагестана Кемрана Исаева, которого родственники объявили похищенным.

"Кавказский узел" писал, что 19 августа родственники и односельчане 24-летнего Кемрана Исаева собрались возле здания РОВД Хасавюртовского района. Они записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и главе Дагестана Владимиру Васильеву с требованием разобраться в задержании Исаева. По мнению знакомых и родных Исаева, силовики похитили молодого человека и подбросили ему запрещенные предметы. Сегодня МВД Дагестана распространило видео - на нем Исаев признается, что оружие принадлежало ему и он намеревался его сдать в полицию.

По данным МВД, у Исаева при личном досмотре были найдены сигнальный пистолет, граната, "изделие кустарного производства, предназначенное для стрельбы", и восемь патронов. У Кемрана Исаева никогда не было проблем с правоохранительными органами, а после задержания он жаловался на физическое давление, рассказал его родственник. Исаев пожаловался на физическое давление и адвокату. При этом "видимых следов физического воздействия" на лице Исаева защитник не увидел.

Суд отправил Исаева в СИЗО на месяц, до 18 сентября, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат молодого человека Руслан Умаров. Следователь утверждал в суде, что Исаев может скрыться или воспрепятствовать правосудию, но ничем не подкрепил свои доводы, отметил защитник.

"Если верить их же материалам, которые Исаев подписал, это была добровольная сдача оружия. Он является инвалидом II группы, у него на иждивении трое малолетних детей, у него нет загранпаспорта, он ранее не судим и интереса у правоохранительных структур не вызывал, совершенным преступлением ущерба государству не причинил. Оснований для избрания ареста не было. В течение трех дней мы обжалуем это решение", - сказал Умаров корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики узнали от тещи Исаева, что ее сын - брат жены Кемрана - уехал в Сирию и там погиб. "Мы будем заявлять ходатайство о запросе сведений из информационного центра МВД о том, было ли возбуждено уголовное дело. Если [родственник], по их данным, [оставил] Исаеву оружие в 2012 году, а на преступный пусть встал в 2015 году, это означает, что он еще не был [на момент оставления в доме Исаева оружия] боевиком и тут нет никакого содействия [со стороны Исаева]", - заключил адвокат.

Односельчане Кемрана Исаева отреагировали на его задержание, поскольку подобные обвинения в адрес местных молодых людей выдвигаются регулярно и становятся неожиданностью для всех знакомых, отметил родной дядя Исаева.

"Кемран работал на стройках, содержал семью. Все знают его и убеждены в его невиновности, потому и вышли на сход. До него уже были случаи подброса запрещенных предметов молодежи. Если человек виноват, дайте повестку по закону", - сказал Ризван Хадисов корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" продолжает следить за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих здесь спецопераций, вооруженных инцидентов, подрывов и похищений людей.