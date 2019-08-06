06 августа 2019, 17:46

Иранские моряки выписаны из больницы в Астрахани

Все иранские моряки, доставленные в больницу Астрахани из городского порта с признаками инфекции, уже выписаны, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 июля десять моряков с иранского сухогруза "Тина" были госпитализированы из порта Астрахани в больницу с жалобами на недомогание. У восьми госпитализированных врачи заподозрили кишечную инфекцию, у двоих - острую респираторную вирусную инфекцию.

Сегодня медики отпустили из больницы всех иранских моряков, которые находились там после того, как почувствовали недомогание в порту Астрахани, сообщил со ссылкой на пресс-службу областной инфекционной больницы ТАСС.

Представитель больницы уточнил, что в конце прошлой недели у некоторых из моряков подтвердился диагноз "кишечно-вирусная инфекция". "К настоящему времени все моряки выписаны", - приводит его словам РИА "Новости".

Всего на борту судна "Тина" находились 14 членов экипажа. Среди них был один россиянин, двое граждан Украины, 11 граждан Ирана. В больницу попали только граждане Ирана.

Примечание:

"В Астраханской области число заболевших кишечной инфекцией детей достигло 35", "В Астраханской области расследуется массовое отравление детей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 августа 2019, 17:49

06 августа 2019, 17:24

06 августа 2019, 17:09

  • КПРФ снята с выборов в гордуму Владикавказа

    Суд во Владикавказе по иску "Коммунистов России" постановил снять с выборов в городскую думу кандидатов от КПРФ. Решение суда продиктовано конфликтом между властями Северной Осетии и КПРФ, сочли в партии.

06 августа 2019, 16:07

06 августа 2019, 15:43

  • Судмедэксперт поставила под вопрос версию обвинения по делу Беньяша

    Травмы полицейского, обвинившего кубанского адвоката Михаила Беньяша в нападении, не характерны для укусов и могли быть нанесены самим потерпевшим, предположила сегодня в суде медэксперт Виктория Кузелева. Сам Беньяш настоял на вызове на заседание врача, который первым осмотрел силовиков.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи