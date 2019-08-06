Иранские моряки выписаны из больницы в Астрахани

06 августа 2019, 17:46

Все иранские моряки, доставленные в больницу Астрахани из городского порта с признаками инфекции, уже выписаны, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 июля десять моряков с иранского сухогруза "Тина" были госпитализированы из порта Астрахани в больницу с жалобами на недомогание. У восьми госпитализированных врачи заподозрили кишечную инфекцию, у двоих - острую респираторную вирусную инфекцию.

Сегодня медики отпустили из больницы всех иранских моряков, которые находились там после того, как почувствовали недомогание в порту Астрахани, сообщил со ссылкой на пресс-службу областной инфекционной больницы ТАСС.

Представитель больницы уточнил, что в конце прошлой недели у некоторых из моряков подтвердился диагноз "кишечно-вирусная инфекция". "К настоящему времени все моряки выписаны", - приводит его словам РИА "Новости".

Всего на борту судна "Тина" находились 14 членов экипажа. Среди них был один россиянин, двое граждан Украины, 11 граждан Ирана. В больницу попали только граждане Ирана.