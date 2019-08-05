Василий Сивцев связал свой арест с акциями протеста в Волгоградской области

05 августа 2019, 16:04

Житель Дубовского района Василий Сивцев вышел 4 августа из-под ареста, под которым провел двое суток. Он пожаловался на условия содержания в камере и заявил, что на него завели дело о хулиганстве, чтобы помешать запланированным им акциям против "Единой России" и губернатора Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", жена председателя общественной организации "Правопорядок" Василия Сивцева сообщила, что полицейские задержали его 2 августа, после визита к зампрокурора Волгоградской области. По ее словам, Сивцев пытался подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, но не был допущен на прием и зарегистрировал жалобу в местной прокуратуре, после чего полицейские явились к нему домой.

Суд над Сивцевым перенесен на 8 августа

Василий Сивцев пожаловался на условия содержания в камере, где находился до вечера 4 августа. "Я повел в полиции 48 часов, отказался от приема пищи в знак протеста. Я сидел в камере в ужасных антисанитарных условиях, это пытки", - заявил Василий Сивцев корреспонденту "Кавказского узла".

Активист сообщил, что на него заведено дело о мелком хулиганстве, суд отложен на 8 августа. "Меня обвиняют в том, что я [нецензурно] выражался и грубо кричал, хотя я предоставил видео, из которого следует, что состава хулиганства нет. 4 августа суд отказал нам в видеозаписи заседания и протокола, поэтому мы вели аудиозапись. Я попросил вызвать свидетелей, в этом суд также отказал, пояснив, что есть их объяснения. Я попросил непрерывную видеозапись из прокуратуры - суд также отказал. Суд счел, что доказательств для принятия решения недостаточно, попросил предоставить всю нашу видеосъемку - там около двух часов записи, - а также вызвал лицо, которое составляло протокол", - рассказал Сивцев.

Задержание и арест были необоснованными, полагает Василий Сивцев. "Задерживают по такой статье в исключительных случаях: когда человек не имеет места жительства, когда он имеет судимость, когда могут быть опасные последствия. У меня же есть постоянное место жительства, я не судим. Для чего нужно было принять исключительную меру пресечения в виде заключения под стражу?" - сказал он.

Согласно административному протоколу, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Сивцев 2 августа "беспричинно пытался ворваться в кабинет прокурора Дубовского района, советника юстиции Селютиной Ж.В., при этом хватая руками за ручку двери и отталкивая руками Селютину Ж.В. от двери кабинета, громко кричал, на замечания не реагировал".

По словам самого Сивцева, причиной конфликта стало его желание заснять подачу жалобы на видео. "Был случай, когда говорили, что заявление не получали", - пояснил он. Сивцев отметил, что хотел не только подать жалобу, но и спросить о мнении зампрокурора по другим вопросам. "Я хотел задать вопрос по поводу пенсионной реформы - считает ли она правомерным принятие этого закона. Прокуроры как-то должны были реагировать на это. Меня также интересовал закон о территориях опережающего развития, где не будут действовать законы Российской Федерации. Я хотел сделать что-то типа интервью", - сказал Василий Сивцев.

В октябре 2018 года в России был принят законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин - до 60 лет. Реформа вызвала массовые акции протеста, в том числе в Волгограде. Жители Волгограда неоднократно выходили на акции протеста против пенсионной реформы.

Сивцеву отказано в проведении митинга

Сивцев считает, что за административным преследованием стоит желание сорвать проводимые им протестные акции. Так, из-за ареста был сорван пикет, запланированный на 4 августа, указал он. "Специально двое суток продержали. Теперь срывают мне митинг [11 августа]. Все это делается из-за моих протестных акций", - сказал Василий Сивцев.

"Правопорядок" решил регулярно до выборов 8 сентября проводить митинги и пикеты против "Единой России" и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. С 25 по 27 июля Сивцев проводил одиночные пикеты в Дубовке и в Волгограде.

Администрация Дубовки отказалась согласовать проведение 11 августа митинга на 500 человек. В этот день на Приволжской площади Дубовки уже запланировано другое мероприятие - спортивный флешмоб "Бодрость духа, грация и пластика", посвященный дню физкультурника, говорится в ответе местной администрации от 2 августа (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Я заявлял митинг с 11 до 18 часов. Обязательно проконтролирую, будет ли там флешмоб в это время, и если его не будет, обращусь с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении лица, которое мне отказало. Есть уголовная статья «Воспрепятствование проведению митингов и пикетов»", - сказал Василий Сивцев.

Он заявил, что по-прежнему намерен проводить протестные акции. "До 8 сентября я буду регулярно проводить пикеты, чтобы "Единая Россия" не составила большинство в представительных органах местного самоуправления и чтобы не прошел [действующий] губернатор. Официальную статистику Волгостата я приводил на пикетах. Она говорит о резком ухудшении положения населения с 2014 года: население сокращается, бизнес бежит из региона, науки нет, здравоохранение становится хуже. Я думаю, пяти лет было достаточно, чтобы показать, какой Бочаров руководитель. Я активизировался только из-за выборов", - подчеркнул Василий Сивцев.

Сивцев рассказал, что работал ведущим специалистом правового отдела, начальником юротдела администрации Дубовского района, но был уволен оттуда. "С 2011-2012 годов я неоднократно проводил пикеты и митинги против «Единой России» и действующей власти", - сказал активист.

В 2013-2018 годах Сивцев, по его словам, занимал должность управделами администрации Дубовского района, но после прихода новой команды в администрации района контракт с ним не продлили, сейчас он безработный и стоит на бирже труда.

"За период пребывания Андрея Бочарова в должности Губернатора Волгоградской области тотальный провал произошел почти в каждой сфере, начиная от здравоохранения до образования", - писал Сивцев в листовках, которые расклеивал на столбах во время акций протеста.

Сивцев имеет неоднозначную репутацию в регионе

Активность Сивцева связана с личными интересами, считает местный активист Эльдар Быстров. "Он приспособленец, который сначала вошел в «Единую Россию», а потом вышел, и теперь на каждом углу рассказывает, что они негодяи. А когда он работал, это его не интересовало", - сказал Быстров корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель Дубовского районного общественного движения "За социальную справедливость" Владимир Олейников сообщил, что Сивцев около пяти лет выступает на митингах. "Я знаю Василия Сивцева давно. Я выпускал газету, и контактировал с Василием Ивановичем, он постоянно оказывал мне юридические услуги и даже выступал в моих делах, когда газета, которую я выпускал, судилась. Человек он открытый, активный, что особенно мне импонирует", - сказал Олейников корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что личные интересы активиста вполне могут пересекаться с общественными. "Он остро реагирует на несправедливость, которая происходит вокруг. И я ему помогал проводить пикеты, и он мне. Но я не стал бы утверждать, что он делает это потому, что ему работать негде. И юрист он хороший", - заключил Владимир Олейников

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