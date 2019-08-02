Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье

02 августа 2019, 10:41

19 человек пострадали в столкновении рейсового автобуса с грузовиком, 15 из них госпитализированы, сообщили власти Ставрополья. К пострадавшим выехали специалисты центра медицины катастроф из Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", ранее в ГИБДД сообщали, что 18 пассажиров рейсового автобуса стали сегодня жертвами аварии на Ставрополье. При столкновении автобуса и грузовика погибли четыре пассажира и водитель автобуса, еще 14 пассажиров доставлены в больницу, проинформировали в ведомстве.

На момент аварии в грузовике было два человека, в автобусе - 26. Пять человек погибли, за помощью в больницу обратились 19 человек, 15 госпитализированы. Состояние пяти госпитализированных врачи назвали крайне тяжелым, говорится в сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram.

"На месте работают правоохранительные органы, краевые министры здравоохранения и дорожного хозяйства и транспорта", - отмечено в сообщении.

В Апанасенковскую районную больницу, где находятся пострадавшие при ДТП, выехали волгоградские специалисты центра медицины катастроф. По предварительной информации, среди пострадавших в автоаварии есть волгоградцы, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения числа, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы администрации.

ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу; водитель, по предварительной информации, уснул, сообщили в ГИБДД России.

"В связи с обнаружением видеорегистратора в автобусе установлено, что водитель грузовой автомашины в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения. Предварительная причина - сон за рулем", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".