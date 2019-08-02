Попавший в ДТП на Ставрополье автобус. Фото: пресс-служба губернатора по Ставропольскому краю https://v1.ru/text/incidents/66183049/

02 августа 2019, 10:41

Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье

19 человек пострадали в столкновении рейсового автобуса с грузовиком, 15 из них госпитализированы, сообщили власти Ставрополья. К пострадавшим выехали специалисты центра медицины катастроф из Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", ранее в ГИБДД сообщали, что 18 пассажиров рейсового автобуса стали сегодня жертвами аварии на Ставрополье. При столкновении автобуса и грузовика погибли четыре пассажира и водитель автобуса, еще 14 пассажиров доставлены в больницу, проинформировали в ведомстве. 

На момент аварии в грузовике было два человека, в автобусе - 26. Пять человек погибли, за помощью в больницу обратились 19 человек, 15 госпитализированы. Состояние пяти госпитализированных врачи назвали крайне тяжелым, говорится в сообщении на странице губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в Instagram.

"На месте работают правоохранительные органы, краевые министры здравоохранения и дорожного хозяйства и транспорта", - отмечено в сообщении.

В Апанасенковскую районную больницу, где находятся пострадавшие при ДТП, выехали волгоградские специалисты центра медицины катастроф. По предварительной информации, среди пострадавших в автоаварии есть волгоградцы, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу оказать необходимую помощь пострадавшим и направить в Ставропольский край специалистов территориального центра медицины катастроф Волгоградской области для уточнения числа, состояния пострадавших и принятия решения о возможной перегоспитализации", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы администрации.

ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу; водитель, по предварительной информации, уснул, сообщили в ГИБДД России.

"В связи с обнаружением видеорегистратора в автобусе установлено, что водитель грузовой автомашины в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения. Предварительная причина - сон за рулем", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Примечание:

"Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Три пассажира автобуса пострадали при ДТП на Ставрополье", "Семь человек стали жертвами автоаварии на Ставрополье".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

02 августа 2019, 13:58

02 августа 2019, 13:36

02 августа 2019, 13:13

02 августа 2019, 12:40

02 августа 2019, 12:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи