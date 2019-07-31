Восстановлено электроснабжение в Урус-Мартановском районе Чечни

31 июля 2019, 20:54

Подача электричества и газа в Урус-Мартановском районе возобновлены, аварийные работы на ЛЭП в Ачхой-Мартановском районе близки к завершению, сообщил Рамзан Кадыров об устранении последствий урагана. Повреждение школы в соседнем Сунженском районе Ингушетии вызвало претензии пользователей соцсетей к строителям.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня из-за повреждения сильным ветром линий электропередачи в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни остались без света 123,9 тысячи человек. К 14.00 без электроснабжения оставались 115,3 тысячи человек. В Урус-Мартановском районе (по данным к полудню) были повреждены 200 жилых домов, два многоэтажных дома, четыре школы, районная больница, дом культуры. В Ачхой-Мартановском районе повреждения получил 121 дом. В отдельных населенных пунктах возникли проблемы не только с электричеством, но и с газом и водой.

В Урус-Мартановском районе практически полностью восстановлено электроснабжение, устраняются локальные повреждения сетей на местах. Возобновлена и подача газа, сообщил Рамзан Кадыров. "В Ачхой-Мартановском районе во всех пострадавших шести населенных пунктах также решены проблемы с подачей газа. Специалисты приступили к устранению повреждений газовых линий по конкретным адресам домовладений. Здесь же энергетики подали свет в пяти населенных пунктах. Обесточенным остается только село Янди. Работы там продолжаются и близки к завершению. Восстановлено водоснабжение", - написал глава Чечни в 19.11 мск в своем Telegram-канале.

По состоянию на 16.00 мск без электроснабжения в двух районах Чечни оставались 50,4 тысячи человек, сообщил на своем сайте Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

В Чечне объявлено экстренное предупреждение

МЧС Чечни объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой. До конца суток, а также 1 и 2 августа в республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 метров в секунду, сообщило ведомство со ссылкой на региональный Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Существует вероятность разлива рек и схода селей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Управления МЧС по Чечне.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и в ночь на 1 августа в Ачхой-Мартане и Урус-Мартане будет дуть ветер со скоростью 4 метра в секунду, осадки не ожидаются. В Сунже скорость ветра сегодня днем и следующей ночью составит 4-5 метров в секунду, осадков также не будет. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Жители Чечни рассказали о последствиях урагана

В Ачхой-Мартановском районе ураган повредил газопровод в селениях Котар-Юрт и Янди, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" местные жители. "У нас в селе после ураган и дождя отключилось электричество, нет газа. Когда все восстановят, пока неясно", - сказал житель муниципалитета Рамзан.

"У меня сорвало часть кровли с летней кухни, у соседей тоже у кого крыши повреждены, у кого легкие металлические заборы повалены или покосились. Очень сильный был ветер, да плюс еще и дождь. Занимаемся с сыновьями и соседями починкой - неизвестно ведь, чего ожидать в ближайшие сутки", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Урус-Мартановского района Джабраил.

"Старые деревья повалены, где-то провода оборваны, у кого-то кровли полностью или частично слетели. Сейчас электрики линии делают. Люди вышли, чтобы отремонтировать, что можно. Единственное, что радует в этой ситуации, так это то, что никто не погиб", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" другой житель муниципалитета, Адам.

"Такого урагана я не видел уже достаточно давно. Ветер срывал баннеры и плакаты, даже крыши зданий и домов. Старые кровли, что из шифера, более-менее держались, а вот легкие, что делают сейчас из металлопрофиля, сносило, как нечего делать", - сказал Хасан. Он отметил, что с утра в доме нет не только электричества, но и газа.

"Жуткая ночь была, но мы живы", - написала сегодня пользовательница Facebook Лиса Масева.

Ураган в Ингушетии вызвал вопросы к строителям

От шквалистого ветра минувшей ночью пострадало и сельское поселение Алхасты в Ингушетии, там повреждены кровли десятка зданий, повалены деревья, прервано электроснабжение. Особенно пострадало здание средней школы, где ветер частично разрушил крышу, а на верхнем этаже частично обрушился потолок, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Сунженского района.

"А разве это не тревожный звонок о качестве произведенного строительства? Почему-то частные дома такой этажности в этом населенном пункте не пострадали! Вопрос к строителям и их кураторам!" - прокомментировал новость о повреждении здания школы пользователь Instagram pravdo_lyub.

"Нормально не делают, все тяпушки-ляпушки - вот все от малейшего ветра и летит в тартарары", - написал vse_vremenno_uvy. "Они крышу на пластилин кроют, что ли?!" - возмутился assiyat_agi. "Такое бывает, когда у подрядчика и принимающей стороны неумеренные аппетиты", - отреагировал lors_patiev. "У нас строят все, кроме строителей, о надзорных органах и говорить не стоит", - считает bagaudin688.

"Даже окно вылетело от ветра, вот это качество. Не дай Аллах, несколько баллов землетрясения, и это здание сравняется с землей", - предположил magomet_pravdarub. "Хорошо, что землетрясения не было - рухнуло бы все, как спичечная коробка, хотя по проектам все эти объекты должны выдержать девять баллов - это заложено в проекте, как и деньги на это", - согласился frantsuz2.