Ураган повредил дома сотен жителей Чечни и Ингушетии

31 июля 2019, 15:51

Шквалистый ветер повредил кровли частных и многоквартирных домов, школ и больниц в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском районах Чечни и соседнем Сунженском районе Ингушетии. Многие населенные пункты остались без электричества, газа и водоснабжения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за повреждения сильным ветром линий электропередачи в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни остались без света 110 тысяч человек.

В пик отключения без электричества оставались 123900 жителей двух районов Чечни, по состоянию на 14.00 их 115300, говорится на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Гроза и штормовой ветер повредили минувшей ночью не только ЛЭП, но и жилые дома, школы и больницы, газопроводы, оставили населенные пункты без водоснабжения, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, посетивший Урус-Мартановский и Ачхой-Мартановский районы. По его словам, в Урус-Мартановском районе, по данным к полудню, повреждены 200 жилых домов в административном центре муниципалитета и населенных пунктах Гехи, Гехи-Чу, Рошни-Чу. По результатам подсчетов может оказаться, что повреждены 350 домов, отметил Кадыров. "Пострадали два многоэтажных дома, четыре школы, районная больница, дом культуры. В 11 крупных селах разрушены ЛЭП и газопроводы", - написал он на своем канале в Telegram в 14.03 мск.



В Ачхой-Мартановском районе только в селе Катар-Юрт серьезно повреждены 70 домов, в Янди - 48 домов, Ачхой-Мартане - три дома. Шесть сел оставались без электричества и газа, три - без питьевой воды, говорится в том же сообщении.

Помимо частных домов, ураган повредил в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах кровли пяти многоквартирных домов, четырех школ, центральной районной больницы, нескольких десятков коммерческих объектов, сообщил сотрудник республиканского МЧС. "Сведений о погибших или пострадавших в результате сегодняшнего разгула стихии в этих районах не поступало", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

МЧС Чечни по состоянию на 15:50 мск 31 июля ограничилось на своем сайте цитированием сообщения Рамзана Кадырова.

От шквалистого ветра минувшей ночью пострадало и сельское поселение Алхасты в Ингушетии, там повреждены кровли десятка зданий. "Особенно пострадало здание средней общеобразовательной школы, где ветер частично разрушил крышу. Повреждения зафиксированы также на верхнем этаже учреждения, обвалилась часть потолка", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Сунженского района.

В Алхасты ветер повалил вдоль дорог и во дворах большое количество деревьев. Многие из них упали на линии электропередачи, из-за чего прекращена подача электроэнергии. Пострадавших нет, отчитались местные власти.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и в ночь на 1 августа в Ачхой-Мартане и Урус-Мартане будет дуть ветер скоростью 4 м/с, осадки не ожидаются. В Сунже скорость ветра сегодня днем и следующей ночью составит 4-5 м/с, осадков также не будет. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.