Поврежденная ураганом кровля школы в селе Алхасты, Сунженский район Ингушетии. Фото пресс-службы администрации района.

31 июля 2019, 15:51

Ураган повредил дома сотен жителей Чечни и Ингушетии

Шквалистый ветер повредил кровли частных и многоквартирных домов, школ и больниц в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском районах Чечни и соседнем Сунженском районе Ингушетии. Многие населенные пункты остались без электричества, газа и водоснабжения.

Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за повреждения сильным ветром линий электропередачи в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чечни остались без света 110 тысяч человек.

В пик отключения без электричества оставались 123900 жителей двух районов Чечни, по состоянию на 14.00 их 115300, говорится на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Скриншот сообщения Рамзана Кадырова о последствиях урагана в Чечне. https://web.telegram.org/#/im?p=@RKadyrov_95Гроза и штормовой ветер повредили минувшей ночью не только ЛЭП, но и жилые дома, школы и больницы, газопроводы, оставили населенные пункты без водоснабжения, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, посетивший Урус-Мартановский и Ачхой-Мартановский районы. По его словам, в Урус-Мартановском районе, по данным к полудню, повреждены 200 жилых домов в административном центре муниципалитета и населенных пунктах Гехи, Гехи-Чу, Рошни-Чу. По результатам подсчетов может оказаться, что повреждены 350 домов, отметил Кадыров. "Пострадали два многоэтажных дома, четыре школы, районная больница, дом культуры. В 11 крупных селах разрушены ЛЭП и газопроводы", - написал он на своем канале в Telegram в 14.03 мск.

В Ачхой-Мартановском районе только в селе Катар-Юрт серьезно повреждены 70 домов, в Янди - 48 домов, Ачхой-Мартане - три дома. Шесть сел оставались без электричества и газа, три - без питьевой воды, говорится в том же сообщении.

Помимо частных домов, ураган повредил в Ачхой-Мартановском и Урус-Мартановском районах кровли пяти многоквартирных домов, четырех школ, центральной районной больницы, нескольких десятков коммерческих объектов, сообщил сотрудник республиканского МЧС. "Сведений о погибших или пострадавших в результате сегодняшнего разгула стихии в этих районах не поступало", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".

МЧС Чечни по состоянию на 15:50 мск 31 июля ограничилось на своем сайте цитированием сообщения Рамзана Кадырова.

От шквалистого ветра минувшей ночью пострадало и сельское поселение Алхасты в Ингушетии, там повреждены кровли десятка зданий. "Особенно пострадало здание средней общеобразовательной школы, где ветер частично разрушил крышу. Повреждения зафиксированы также на верхнем этаже учреждения, обвалилась часть потолка", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Сунженского района.

В Алхасты ветер повалил вдоль дорог и во дворах большое количество деревьев. Многие из них упали на линии электропередачи, из-за чего прекращена подача электроэнергии. Пострадавших нет, отчитались местные власти.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и в ночь на 1 августа в Ачхой-Мартане и Урус-Мартане будет дуть ветер скоростью 4 м/с, осадки не ожидаются. В Сунже скорость ветра сегодня днем и следующей ночью составит 4-5 м/с, осадков также не будет. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Строительство малой ГЭС завершено в Чечне", "Военные саперы разминировали в Грозном участок под строительство ТЭС", "Правительство России одобрило перенос строительства Кудепстинской ТЭС в Грозный".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 июля 2019, 17:18

31 июля 2019, 16:36

31 июля 2019, 16:26

31 июля 2019, 15:10

31 июля 2019, 14:43

  • Судья по делу Роберта Кочаряна обвинен в подлоге

    Судье Давиду Григоряну, который вынес решение об освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна, грозит до четырех лет заключения по статье о служебном подлоге. Григорян отказался давать показания, заявил его адвокат.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи