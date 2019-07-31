ЛЭП в горной местности. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

31 июля 2019, 11:03

110 тысяч жителей Чечни остались без света

Линии электропередачи в двух районах Чечни повреждены в связи с сильным ветром, без света остались 110 тысяч человек, сообщило Минэнерго.

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго России, жители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов остались сегодня утром без электричества после аварий на линиях электропередачи в связи с непогодой.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер до 25 метров в секунду) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях... Без электроснабжения оставались бытовые потребители Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов (около 110 тысяч 400 человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте центра.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ачхой-Мартане переменная облачность без осадков при температуре +36 градусов, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 1 августа осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +24 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Выработка электроэнергии в Чечне возобновилась после строительства ТЭС", "В Грозном и двух районах Чечни возникли проблемы с электроснабжением", "Жители Грозного жалуются на внезапные отключения электричества".

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