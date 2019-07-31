Ректор Дагестанского университета вернулся к работе после задержания

31 июля 2019, 12:38

Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, освобожденный 30 июля под подписку о невыезде, сегодня вернулся к рабочим обязанностям, сообщили в вузе.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля стало известно, что Муртазали Рабаданов задержан по делу о махинациях с землей в Махачкале, в его доме и на рабочем месте прошли обыски. После беседы со следователями ректор вуза был освобожден под подписку о невыезде, рассказали силовики.

Муртазали Рабаданов сегодня находится на рабочем месте, сообщили в приемной ректора. "Он на работе, сегодня в приемной комиссии", - цитирует сотрудника вуза РИА Новости.

Сам ректор пока не прокомментировал на своей странице в Instagram задержание и обыски. На сайте ДГУ информация об этом также не опубликована.

Муртазали Рабаданов возглавляет Дагестанский госуниверситет с 2007 года. В 2013-2014 годах он исполнял обязанности мэра Махачкалы. Рабаданов также занимал должность мэра Избербаша, а также был председателем правительства Дагестана, говорится в биографии Муртазали Рабаданова, размещенной на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии".