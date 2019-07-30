30 июля 2019, 23:20

Ректор Дагестанского университета освобожден после допроса

Силовики отпустили под подписку о невыезде главу Дагестанского государственного университета, бывшего мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова, задержанного по делу о махинациях с землей, рассказали источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня источники сообщили, что Рабаданов задержан по делу о махинациях с землей в Махачкале. В его доме и на рабочем месте прошли обыски.

Беседа Рабаданов со следователями длилась несколько часов, после чего он был отпущен, передает сегодня сообщение источников "Черновик".

Ректора освободили под подписку о невыезде, сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана ТАСС.

Напомним, Муртазали Рабаданов возглавляет Дагестанский государственный университет с 2007 года. С 13 июня 2013 года по 3 апреля 2014 года он исполнял обязанности мэра Махачкалы. Его назначение было связано с началом уголовного преследования в отношении мэра Саида Амирова, после ухода которого с поста мэра долги города составляли 300 миллионов рублей.

Начальник финансового управления мэрии Ахмед Магомедов после сложения полномочий Рабадановым в апреле 2014 года указал, что долги города выросли уже до 700 миллионов рублей, в то время как сам глава города называл сумму порядка 400 миллионов рублей.

После ухода с поста мэра Рабаданов вернулся в вуз. В январе 2018 года он был в третий раз избран ректором Дагестанского государственного университета. Рабаданов ранее также занимал должность мэра Избербаша, был председателем правительства Дагестана при Муху Алиеве, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Муртазали Рабаданова.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Журналисты связали дело мэра Махачкалы с утратой им доверия Васильева", "Черновик": следствие заинтересовала земля под детсадом в Махачкале", "Суд отказался признать дело Мусаева политзаказом".

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