Источники сообщили о задержании ректора Дагестанского университета

30 июля 2019, 16:04

В доме и рабочем кабинете ректора Дагестанского государственного университета, депутата парламента республики Муртазали Рабаданова сегодня прошли обыски, он задержан по делу о махинациях с землей в Махачкале, рассказали источники.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2018 года Муртазали Рабаданов был в третий раз избран ректором Дагестанского государственного университета, который возглавляет с 2007 года.

Напомним, что Муртазали Рабаданов исполнял обязанности мэра Махачкалы с 13 июня 2013 года по 3 апреля 2014 года. Его назначение было связано с началом уголовного преследования в отношении мэра Саида Амирова. После ухода Саида Амирова с поста мэра в 2013 году долги города составляли 300 миллионов рублей, а после сложения полномочий мэра Муртазали Рабаданова в апреле 2014 года – уже 700 миллионов рублей, указал ранее начальник финансового управления мэрии Ахмед Магомедов. "Когда я уходил в апреле 2014 года, долг был около 400 млн, но не 700 млн", - возразил ему сам Рабаданов.

"Рабаданова задержали утром в собственном доме, доставили в органы ФСБ", - сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Он также рассказал об обысках в ддоме и рабочем кабинете Рабаданова, но не сказал об из результатах и не уточнил, в чем подозревают задержанного, информировал ТАСС.

Эту информацию со ссылкой на собственный источник подтвердил и "Интерфакс". По данным источника, в здании ДГУ идет выемка документов, передало РИА "Новости". На сайте Дагестанского государственного университета по состогянию на 16:01 мск 30 июля нет информации об обысках и задержании Муртазали Рабаданова.

Обыски прошли в рамках отработки оперативной информации о незаконном выделении земельных участков в период руководства Рабаданова Махачкалой, со ссылкой на собственный источник информировала "Молодежь Дагестана".

Муртазали Рабаданов также занимал должность мэра Избербаша, а также был председателем правительства Дагестана при Муху Алиеве, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Муртазали Рабаданова.