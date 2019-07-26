Врио начальника тыла полиции Туапсе отправлен в СИЗО после попытки скрыться от следствия

26 июля 2019, 16:20

Суд арестовал бывшего временно исполняющего обязанности начальника тыла отдела МВД по Туапсинскому району Андрея Мишкова, который разыскивался за кражу полицейского катера.

Обвиняемый в хищении служебного катера силовик помещен под стражу по ходатайству следствия. Об этом сегодня сообщается на сайте Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Следственные органы получили информацию, что бывший сотрудник полиции намеревается скрыться. Следователь обратился в суд, который удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, говорится в сообщении ведомства.

Бывшему полицейскому инкриминируют крупное мошенничество с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями и подделку официальных документов (ч.3 ст.159, ч.1 ст.285, ч.2 ст.327 УК РФ).

Уголовное дело в отношении бывшего полицейского Андрея Мишкова было возбуждено еще в феврале этого года по материалам регионального УФСБ, напоминает сегодня "Коммерсант".

По версии следствия, 24 октября прошлого года, когда в Туапсинском районе за сутки выпало 215 мм осадков при годовой норме 1250 мм, а на море бушевал сильный шторм, врио начальника тыла районной полиции сообщил своему руководству о пропаже патрульного катера "Стриж-4". Он утверждал, что судно смыло с территории гаражно-лодочного кооператива в Черное море, пишет издание со ссылкой на материалы следствия.

31 января катер нашли в гаражном боксе Туапсинского морского торгового порта. Проверка показала, что плавсредство списано как утраченное во время шторма, заключается в материале.

При этом следствие установило, что Машков подделал справку от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, согласно которой катер до начала стихии якобы находился на его территории, а сам полицейский создавал видимость поиска судна, зная, что оно находится в сохранности в гаражном боксе морского торгового порта.

По оценкам следствия, мужчина причинил ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю на сумму более 730 тысяч рублей.