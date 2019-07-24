Учения по борьбе с боевиками прошли в Чечне

24 июля 2019, 10:40

Более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа приняли участие в учениях по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, сообщили сегодня в военной комендатуре республики.

"Подразделения мотострелков 23 июля совершили многокилометровый марш на военный полигон, где провели тактическое учение с отработкой элементов маневренной обороны, оборудования позиций и применения мобильных тактических групп в горной местности. На завершающем этапе учений отрабатывались задачи по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования путем огневого поражения противника с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре Чечни.

По данным ведомства, всего к учениям привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

По замыслу учений, условный противник попытался выбить войска с ключевых позиций, но они его "блокировали и ликвидировали". В ходе учений военные применили, в частности, самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град", говорится в сообщении, опубликованном 23 июля на сайте Южного военного округа.

Части 42-й гвардейской мотострелковой дивизии дислоцируются в Наурском, Шатойском и Шалинском районах Чечни, а также на базе федеральных сил "Ханкала" на окраине Грозного. При этом в Наурском и Шатойском районах дислоцированы мотострелковые полки, а в Шалинском районе - танковое и мотострелковое подразделения дивизии.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в горах Чечни прошли учения более 400 артиллеристов. Они изучили тактику "кочующих" минометов, которая применяется в современных войнах, сообщили военные 9 июля.