Мотострелки соединения ЮВО. Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ mil.ru

24 июля 2019, 10:40

Учения по борьбе с боевиками прошли в Чечне

Более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа приняли участие в учениях по уничтожению условного незаконного вооруженного формирования, сообщили сегодня в военной комендатуре республики.

"Подразделения мотострелков 23 июля совершили многокилометровый марш на военный полигон, где провели тактическое учение с отработкой элементов маневренной обороны, оборудования позиций и применения мобильных тактических групп в горной местности. На завершающем этапе учений отрабатывались задачи по блокированию и уничтожению незаконного вооруженного формирования путем огневого поражения противника с использованием реактивных систем залпового огня и артиллерии", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре Чечни.

По данным ведомства, всего к учениям привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

По замыслу учений, условный противник попытался выбить войска с ключевых позиций, но они его "блокировали и ликвидировали". В ходе учений военные применили, в частности, самоходные гаубицы "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град", говорится в сообщении, опубликованном 23 июля на сайте Южного военного округа.

Части 42-й гвардейской мотострелковой дивизии дислоцируются в Наурском, Шатойском и Шалинском районах Чечни, а также на базе федеральных сил "Ханкала" на окраине Грозного. При этом в Наурском и Шатойском районах дислоцированы мотострелковые полки, а в Шалинском районе - танковое и мотострелковое подразделения дивизии. 

"Кавказский узел" также писал, что ранее в горах Чечни прошли учения более 400 артиллеристов. Они изучили тактику "кочующих" минометов, которая применяется в современных войнах, сообщили военные 9 июля.

Примечание:

"Учения с танками и авиацией завершились на Ставрополье", "США выразили беспокойство в связи с учениями российских войск в Астраханской области", "800 мотострелков приступили к учениям в горах Карачаево-Черкесии".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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