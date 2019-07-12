12 июля 2019, 15:52

Волгоградский областной суд подтвердил гибель федерального судьи Секериной

В Волгоградском областном суде сегодня официально подтвердили гибели сотрудницы Волжского городского суда Татьяны Секериной. Причины смерти пока не разглашаются.

Как писал "Кавказский узел", о смерти федерального судьи Татьяны Секериной сообщил 11 июля источник в правоохранительных органах. Тело женщины было найдено под окнами ее дома в Волгограде. По предварительным данным, она упала с высоты.

Татьяна Секерина не дожила всего двух недель до своего 48-летия, следует из биографической справки на сайте областного суда. После 10 класса Секерина поступила в медучилище в Волжском и некоторое время работала медсестрой в волгоградской поликлинике №1 при волгоградской городской больнице №6. В 1999 году Татьяна Секерина окончила юридический факультет ВолГУ по специальности "юриспруденция", а затем работала адвокатом. Судьей Секерина стала в феврале 2004 года. Имеет 5 квалификационный класс судьи. Она вела целый ряд резонансных дел - одним из последних стало дело о волжанине, расстрелявшем соседа из-за громкой музыки.

В пресс-службе Волгоградского областного суда сегодня заявили, что подтверждают гибель судьи Татьяны Секериной, но озвучить причины смерти может только следствие, передает ИА "Высота 102".

На работе Секерина характеризовалась положительно, о каких либо трудностях и проблемах в семье или на службе ее коллегам известно не было, добавили в пресс-службе суда.

В свою очередь в пресс-службе следственного управления СК по региону сегодня сообщили, что по факту смерти женщины следователи проводят проверку, представитель ведомства не уточнила подробности происшествия, передает ТАСС.

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