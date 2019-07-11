11 июля 2019, 21:29

Судья найдена мертвой в Волгограде

Прохожие нашли тело судьи Волжского городского суда под окнами ее дома в Волгограде, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, тело женщины было обнаружено сегодня днем на улице Пархоменко.

Личность погибшей установлена, "это федеральная судья Волжского городского суда Волгоградской области ", - пишет сегодня со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

По предварительной версии, она выпала из окна своей квартиры на 15 этаже дома, которая была заперта изнутри, передает информацию своего осведомленного источника "Интерфакс-Юг". Сотрудница пресс-службы Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области  Наталия Рудник подтвердила, что у многоэтажного дома найдено тело женщины, пишет агентство. При этом представитель ведомства не называет имени погибшей.

Погибла судья Татьяна Секерина, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Волгоград-онлайн". Секерина уроженка Волжского, проживала в Волгограде, а квартира, под окнами которой было найдено ее тело, принадлежит ей, сказал источник.

Секериной было 48  лет, на должность суди ее назначили 8 января 1998 года. Судья занималась рассмотрением уголовных дел, наиболее громкое из них было связано с именем бывшего главы Среднеахтубинского района Сергея Тихонова, пишет издание.

Бывший глава Среднеахтубинского района Сергей Тихонов был приговорен к  двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один го и штрафу в размере 500 тысяч рублей по делу о хищении 25 млн рублей при покупке сельской школы. В декабре 2014 года Волгоградский облсуд ужесточил ему приговор, заменив  условный срок на два года колонии.

На сайте Следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области нет информации о погибшей на 21.00 мск сегодня.

"Кавказский узел", также писал, что в апреле 2018 года силовики задержали мужчину, который, угрожая взорвать здание суда в Волгограде и убить судью, требовал от сотрудников вернуть ему водительские права. 3 июля суд приговорил его с 105 тысяч рублей штрафа.

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