03 июля 2019, 23:53

Уроженец Дагестана оштрафован за угрозы взорвать здание суда в Волгограде

Суд в Волгограде назначил Герману Магомедову 105 тысяч рублей штрафа за то, что он угрожал взорвать здание суда и убить судью после отказа вернуть ему права.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2018 года силовики задержали мужчину, который требовал от сотрудников суда в Волгограде вернуть ему водительские права, угрожая муляжом бомбы.

Мужчина требовал отдать ему водительское удостоверение, которого был лишен по решению суда в 2014 году. Срок лишения прав истек, и он мог бы получить их в ГИБДД, если бы заплатил 30 тысяч рублей штрафа, утверждают в суде.

Красноармейский районный суд Волгограда признал уроженца Дагестана Магомедова виновным по статье об угрозе или насильственных действиях в связи с рассмотрением дела в суде (ч.1 ст. 296 УК РФ), передает сегодня со ссылкой на пресс-службу Волгоградского областного суда "РИА 34".

Суд "назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей", - цитирует сообщение пресс-службы суда РИА "Новости".

Магомедов подал жалобу на этот приговор, однако суд высшей инстанции оставил его в силе, отмечается в сообщении.

На сайте Волгоградского областного суда информации о приговоре Магомедову нет на 23.30 мск сегодня. Комментариев от Магомедова или его представителей относительно приговора не поступало.

Примечание:

"Сообщения о бомбе в Ростове-на-Дону оказались ложными", "МВД отчиталось о задержании причастных к лжеминированию на Кубани", "Ложное сообщение привело к эвакуации гордумы Астрахани".

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