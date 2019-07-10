10 июля 2019, 17:22

Кубанская чиновница оштрафована за покупку непригодных квартир сиротам

Первый замглавы администрации Новопокровского района получила штраф 50 тысяч рублей по делу о покупке непригодных для проживания квартир сиротам, сообщил сегодня Следком. Чиновница также вернет в бюджет 2,7 миллиона рублей ущерба, заявили в прокуратуре.

По версии следствия, с 31 мая по 8 августа 2017 года администрация Новопокровского района провела электронные аукционы на покупку семи квартир для детей-сирот на восемь миллионов рублей. Однако приобретенное жилье не соответствовало требованиям, а в одной из квартир не было ремонта, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР. Жилье для сирот приобреталось за счет средств краевого и муниципального бюджетов.

Замглавы районной администрации не инициировала отмену покупки, в связи с чем ущерб бюджету Краснодарского края составил свыше двух миллионов рублей, отмечает ведомство.

Дело расследовалось по статье "Халатность". Суд признал чиновницу виновной и оштрафовал ее на 50 тысяч рублей с лишением права занимать определенные  должности на один год, говорится в сообщении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Стоимость приобретенных для сирот квартир следствие посчитало завышенной, отмечает сегодня "Коммерсант".

Суд также удовлетворил иск прокуратуры района о материальном ущербе, поэтому осужденная обязана выплатить более 2 миллионов 700 тысяч рублей в пользу бюджета, со ссылкой на пресс-службу кубанской прокуратуры сообщает сегодня "Югополис".

На сайте администрации Новопокровского района на 15.10 мск сегодня нет информации о вынесении приговора в отношении первого заместителя районной мэрии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 3 июля бывший директор департамента в администрации Сочи Владимир Пермяков признан судом виновным по делу о закупке непригодных для проживания квартир сиротам, сообщил сегодня Следком. Бывшего чиновника оштрафовали и отпустили из зала суда, заявили источники.

Примечание:

"Суд арестовал замглавы Сочи Юрия Паламарчука", "Кубанский суд отменил заседание по иску олигарха на фоне медийного ажиотажа", "Высокопоставленный сотрудник ФСБ задержан на Кубани".

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