03 июля 2019, 16:34

Сочинский чиновник оштрафован по делу о жилье для сирот

Бывший директор департамента в администрации Сочи Владимир Пермяков признан судом виновным по делу о закупке непригодных для проживания квартир сиротам, сообщил сегодня Следком. Бывшего чиновника оштрафовали и отпустили из зала суда, заявили источники.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Пермяков был задержан в апреле 2018 года по подозрению в превышении должных полномочий. 23 апреля суд отправил чиновника под домашний арест. 19 марта дело было направлено для рассмотрения в суд.

По версии следствия, в ноябре 2012 года директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков заключил муниципальные контракты на покупку 26 квартир для детей-сирот. В квартирах не было розеток, напольного покрытия, сантехники, дверей, жилье также не отапливалось, утверждают следователи. Прокурорская проверка оценила ущерб краевому бюджету более чем на 28 миллионов рублей, отмечается в сообщении.

Суд признал виновным бывшего директора департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова по статье «халатность», говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР. Ведомство не уточнило наказание, избранное судом.

Обвинение Пермякова было переквалифицировано со злоупотребления должностными полномочиями на халатность, поэтому суд оштрафовал бывшего чиновника, со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает сегодня «Кубань24».

Учитывая заключение под стражей, а также домашним арестом Пермяков был освобожден в зале суда, отмечает сегодня РБК, ссылаясь на источник в силовых ведомствах. Сумма штрафа не уточняется.

На сайте Октябрьского рай суда Краснодара на 16.35 мск сегодня нет информации о приговоре по делу Пермякова.

Напомним, что 17-18 апреля 2018 года силовики задержали в Краснодаре и Сочи в общей сложности 15 застройщиков и чиновников, в том числе и по делам, связанным с нарушением прав дольщиков. В числе арестованных оказался первый заммэра Сочи Мугдин Чермит, которого 24 апреля суд приговорил к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, 

Примечание:

"Суд арестовал замглавы Сочи Юрия Паламарчука", "Кубанский суд отменил заседание по иску олигарха на фоне медийного ажиотажа", "Высокопоставленный сотрудник ФСБ задержан на Кубани".

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